Το αμερικανικό νόμισμα καταγράφει άνοδο στις διεθνείς αγορές, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και η εκτίναξη των τιμών ενέργειας ενισχύουν τη ζήτηση για το δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο.

Οι τιμές του πετρελαίου πλησίασαν τα 120 δολάρια το βαρέλι, εξέλιξη που ενίσχυσε τη ζήτηση για το αμερικανικό νόμισμα και αύξησε την αβεβαιότητα στις αγορές. Αναλυτές σημειώνουν ότι σε περιόδους έντονης γεωπολιτικής έντασης οι επενδυτές στρέφονται συχνά σε νομίσματα υψηλής ρευστότητας.

«Το δολάριο έχει θεωρηθεί το απόλυτο ασφαλές καταφύγιο λόγω της ρευστότητάς του, ενώ παράλληλα ενισχύεται από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου», δήλωσε ο Matthew Ryan, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Ebury.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, με αρκετά από τα παραδοσιακά επενδυτικά καταφύγια να δέχονται πιέσεις. Τα κρατικά ομόλογα, το γιεν, το ελβετικό φράγκο και ο χρυσός υποχώρησαν, ενώ το αμερικανικό νόμισμα κινήθηκε ανοδικά.

Το ευρώ και η στερλίνα κατέγραψαν απώλειες, υποχωρώντας κατά 0,6% και 0,7% αντίστοιχα, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και άλλα νομίσματα όπως το αυστραλιανό δολάριο και το ελβετικό φράγκο.

Η έντονη μεταβλητότητα στις αγορές οδήγησε σε ευρείας κλίμακας πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων. Μετοχές, ομόλογα και πολύτιμα μέταλλα υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές απέφυγαν το ρίσκο υπό τον φόβο ότι η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου θα εντείνει τον πληθωρισμό και θα επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη.

«Εάν εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στην ίδια θέση αυτή την εποχή την επόμενη εβδομάδα, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι αρκετά τρομακτικά», δήλωσε ο Michael Every, ανώτερος παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής στη Rabobank.

Στις αγορές συναλλάγματος, το ευρώ διαμορφώθηκε στα 1,1548 δολάρια, έχοντας προηγουμένως αγγίξει χαμηλό 3,5 μηνών, ενώ η στερλίνα υποχώρησε στα 1,3333 δολάρια. Παράλληλα, το δολάριο ενισχύθηκε κατά 0,43% έναντι του ελβετικού φράγκου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Ασία ενδέχεται να επηρεαστεί περισσότερο από το ενεργειακό σοκ, λόγω της μεγάλης εξάρτησης της περιοχής από πετρέλαιο και φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής.

Στις αγορές της Ασίας, το δολάριο κινήθηκε κοντά στο επίπεδο των 159 γιεν, σημειώνοντας άνοδο 0,4% στα 158,47, ενώ κατέγραψε κέρδη και έναντι του νοτιοκορεατικού γουόν.

«Το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο πολύ και για πόσο καιρό θα παραμείνουν οι τιμές υψηλές, γιατί αυτό θα καθορίσει τελικά τις οικονομικές επιπτώσεις», δήλωσε η Deepali Bhargava, περιφερειακή επικεφαλής έρευνας για την Ασία-Ειρηνικό στην ING. Όπως σημείωσε, μια παρατεταμένη σύγκρουση σε συνδυασμό με ασθενέστερα νομίσματα θα μπορούσε να εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις στην περιοχή.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών. Το Ιράν διόρισε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως διάδοχο του πατέρα του στη θέση του ανώτατου ηγέτη, ενώ οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ δήλωσε στους Financial Times ότι οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου ενδέχεται να διακόψουν τις εξαγωγές εντός εβδομάδων, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου ακόμη και στα 150 δολάρια το βαρέλι.

Capital.gr