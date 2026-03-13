Η Σαουδική Αραβία έχει μειώσει την παραγωγή πετρελαίου της κατά περίπου 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, στα σχεδόν 8 εκατ. βαρέλια την ημέρα, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο δύο πηγές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής έχουν αναγκαστεί να περιορίσουν σημαντικά την παραγωγή τους μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, έπειτα από το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι οι διεθνείς αγορές θα πρέπει να προετοιμαστούν ακόμη και για πετρέλαιο στα 200 δολάρια το βαρέλι.

Μία από τις πηγές ανέφερε στο Reuters ότι η Σαουδική Αραβία αύξησε τις ροές προς το λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα, προκειμένου να παρακάμψει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η παραγωγή μειώθηκε στα 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως μετά το κλείσιμο των υπεράκτιων πετρελαϊκών πεδίων Safaniya και Zuluf.

Δεύτερη πηγή, σύμφωνα με το Reuters, ανέφερε ότι η παραγωγή της χώρας έχει υποχωρήσει ακόμη χαμηλότερα, κάτω από τα 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Το Reuters μετέδωσε επίσης ότι τον Φεβρουάριο οι συνολικές προμήθειες της Σαουδικής Αραβίας στην αγορά διαμορφώθηκαν στα 10,111 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ η παραγωγή βρισκόταν στα 10,882 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Παράλληλα, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας ανέφερε σε έκθεσή της την Πέμπτη ότι χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων το Ιράκ, το Κατάρ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, έχουν μειώσει την παραγωγή τους κατά τουλάχιστον 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Η ίδια έκθεση προειδοποιεί ότι, χωρίς ταχεία επανεκκίνηση της παραγωγής, οι απώλειες αυτές ενδέχεται να διευρυνθούν περαιτέρω.