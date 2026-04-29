Μικρή υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, έπειτα από πολυήμερο ανοδικό σερί, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις επιπτώσεις της αιφνιδιαστικής απόφασης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ.

Το αργό πετρέλαιο WTI, στο συμβόλαιο παραδόσεως Ιουνίου, υποχωρεί κατά 0,44%, στα 99,49 δολάρια ανά βαρέλι. Το Brent παραδόσεως Ιουνίου κινείται οριακά θετικά, στα 111,38 δολάρια.

Η ήπια διόρθωση αποδίδεται εν μέρει στην αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ, εξέλιξη που ενισχύει τις προσδοκίες για αυξημένη προσφορά στο μέλλον, καθώς η χώρα δεν θα δεσμεύεται πλέον από ποσοστώσεις παραγωγής.

Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η επίδραση δεν αναμένεται να είναι άμεση, λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων στη μεταφορά πετρελαίου και της κρίσης στην περιοχή.

Καθοριστικός παράγοντας παραμένει η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το κλείσιμο του περάσματος από το Ιράν και ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ συνεχίζουν να επηρεάζουν την αγορά.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει παράταση του αποκλεισμού κατά του Ιράν, επιδιώκοντας να αυξήσει την πίεση στην οικονομία και στις πετρελαϊκές εξαγωγές της χώρας.

Παρά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, με τη στήριξη των ΗΠΑ, η σύγκρουση παραμένει σε αδιέξοδο, διατηρώντας αυξημένη τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με αναλυτές, η πρόσφατη άνοδος των τιμών οφείλεται κυρίως στις ανησυχίες για την προσφορά. Εάν οι περιορισμοί στο Στενό του Ορμούζ παραταθούν, οι πιέσεις στην αγορά ενδέχεται να ενισχυθούν περαιτέρω.

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 1,79 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 24 Απριλίου, σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου. Πτώση καταγράφηκε επίσης στα αποθέματα βενζίνης και διυλισμένων προϊόντων.

Παρά τη σημερινή υποχώρηση, η αγορά πετρελαίου παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις να καθορίζουν την πορεία των τιμών.

Στις ΗΠΑ, οι τιμές της βενζίνης στα πρατήρια αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την American Automobile Association. Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 4,18 δολάρια το γαλόνι, από 2,98 δολάρια πριν από τον πόλεμο.