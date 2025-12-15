Την πεποίθηση ότι ο κρατικός Προϋπολογισμός θα εγκριθεί από τη Βουλή, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή με την έναρξη της νέας χρονιάς, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις κυπριακές επιχειρήσεις, οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Σε δηλώσεις του, μετά την υπογραφή συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας με το Βιετνάμ, και ερωτηθείς για τη συζήτηση του Προϋπολογισμού που αρχίζει σήμερα στη Βουλή, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι αναμένει «μια καλή κατάληξη με την έγκρισή του».

Όπως σημείωσε, «θεωρώ ότι είναι ένας προϋπολογισμός ισορροπημένος, αναπτυξιακός και ένας προϋπολογισμός, ο οποίος προνοεί για οποιαδήποτε κρίση προκύψει σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον», προσθέτοντας ότι εκτιμά πως θα τύχει της έγκρισης, τουλάχιστον της πλειοψηφίας των κομμάτων.

Αναφερόμενος στη φορολογική μεταρρύθμιση, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η σχετική συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας πως ο βασικός της στόχος είναι η διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας, η δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους και η ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών και της μεσαίας τάξης.

Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερε, η μεταρρύθμιση στοχεύει στο να δώσει πρόσθετη ώθηση στις επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα στις κυπριακές επιχειρήσεις, για τις οποίες –όπως είπε– «αυτή η κυβέρνηση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα».

«Θέλουμε να διατηρήσουν ένα περιβάλλον δίνοντας κίνητρα και ελαφρύνσεις σε φορολογίες ούτως ώστε να υπάρξει μια έντονη επαναδραστηριοποίηση των κυπριακών επιχειρήσεων με εξαγωγικό κυρίως χαρακτήρα», κατέληξε ο κ. Κεραυνός.