Ως σημαντικό βήμα για την περαιτέρω διείσδυση της Κύπρου στη γερμανική τουριστική αγορά χαρακτηρίζεται το συνέδριο εκπροσώπων της γερμανικής τουριστικής βιομηχανίας, που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο με τη συμμετοχή 250 τουριστικών εταίρων από τη Γερμανία, από το δίκτυο ταξιδιωτικών πρακτόρων Alfa Reisen.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού, στους συνέδρους συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι αεροπορικών εταιρειών, ταξιδιωτικοί πράκτορες και οργανωτές ταξιδιών.

Όπως αναφέρεται, εκδηλώσεις παρόμοιας εμβέλειας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την τόνωση των τουριστικών ροών από αγορές στόχους, όπως αυτή της Γερμανίας, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν με αφίξεις τουριστών και κατά τη χειμερινή περίοδο.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής απευθυνόμενους στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια αποχαιρετιστήριας εκδήλωσης, τόνισε ότι η γερμανική αγορά, «ανέκαθεν ήταν μία αγορά που μας ενδιέφερε ιδιαιτέρως, και λόγω μεγέθους αλλά και λόγω προφίλ επισκεπτών».

«Είναι σημαντικό να διοργανώνονται στη χώρα μας τέτοιου είδους συνέδρια, που δίνουν την ευκαιρία στους συνεργάτες των οργανωτών ταξιδίων, των στρατηγικών συνεργατών του τουρισμού της χώρας μας, να γνωρίζουν τον προορισμό τον οποίο καλούνται να προωθήσουν», ανέφερε.

Όπως είπε, το γεγονός ότι το 80% των συμμετεχόντων στο συνέδριο, επισκέφθηκε την Κύπρο για πρώτη φορά, άρα τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν τον προορισμό, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, και σίγουρα είναι κάτι που αναμένεται να φέρει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον.

Υπενθύμισε ότι μόλις την Τετάρτη, μετά και την δημοσιοποίηση των στοιχείων της στατιστικής υπηρεσίας, σημειώθηκε ένα ιστορικό ρεκόρ από τη γερμανική αγορά, καθώς ξεπεράσαμε για πρώτη φορά τις 250000 αφίξεις από την εν λόγω αγορά μετά από 28 χρόνια.

ΚΥΠΕ