Ενισχύεται ουσιαστικά η συνεργασία της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της εποπτείας του ελεγκτικού επαγγέλματος, μετά την υπογραφή Δήλωσης Πρωτοκόλλου και συμπληρωματικής Συμφωνίας μεταξύ της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) και της αρμόδιας εποπτικής αρχής των ΗΠΑ, του Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).

Η συμφωνία σηματοδοτεί μια σημαντική θεσμική εξέλιξη για την Κυπριακή Δημοκρατία, ενισχύοντας το διεθνές κύρος της χώρας και ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεύρυνση της παρουσίας κυπριακών εταιρειών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Ανταλλαγή πληροφοριών και κοινές επιθεωρήσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Δήλωση Πρωτοκόλλου αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας των δύο εποπτικών Αρχών στον τομέα της εποπτείας του ελεγκτικού επαγγέλματος. Μεταξύ άλλων, προβλέπει την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, τη διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων και ερευνών, καθώς και την ανάπτυξη κοινών εποπτικών πρακτικών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις κεφαλαιαγορές.

Παράλληλα, υπογράφηκε Συμφωνία για τη Διαβίβαση Συγκεκριμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία προβλέπει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την ασφαλή και ορθή διαχείριση των δεδομένων. Όπως διευκρινίζεται, η διαβίβαση των δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς άσκησης εποπτικών αρμοδιοτήτων, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εσωτερικές πολιτικές των δύο Αρχών, χωρίς τη δημιουργία νέων δεσμευτικών νομικών υποχρεώσεων.

Προοπτική για τις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος της ΑΔΕΕλΕπ, Ανδρέας Ζαχαριάδης, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως ανέφερε, η υπογραφή της Δήλωσης Πρωτοκόλλου ενισχύει τη διεθνή αξιοπιστία της Κύπρου, δημιουργεί προοπτικές εισαγωγής τίτλων κυπριακών εταιρειών στις κεφαλαιαγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και επιτρέπει τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων από ελεγκτές εγγεγραμμένους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Με την υπογραφή των Συμφωνιών, η ΑΔΕΕλΕπ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη διεθνή συνεργασία, με στόχο την εφαρμογή υψηλών προτύπων εποπτείας, τη διαφάνεια στις κεφαλαιαγορές και τη συνεπή προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.