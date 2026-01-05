Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμα εν μέσω εορταστικής περιόδου, η χώρα μας να έχει αναλάβει από την 1η του χρόνου την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι διεργασίες για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές να έχουν πάρει φωτιά και οι πολιτικές εξελίξεις να τρέχουν, ωστόσο αυτές δεν είναι οι μοναδικές έγνοιες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η αναθεώρηση του κατώτατου μισθού, ένα από τα μεγαλύτερα εργασιακά θέματα τα οποία είχε να διαχειριστεί η παρούσα διακυβέρνηση, δεν φαίνεται να λαμβάνει τέλος ακόμα και μετά την έκδοση του διατάγματος της περασμένης βδομάδας.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις παρουσιάζονται σφόδρα ενοχλημένες με τις κυβερνητικές αποφάσεις και δεν φαίνονται διατεθειμένες να περιμένουν άλλα δύο χρόνια μέχρι την επόμενη αναθεώρηση του κατώτατου, ώστε να υλοποιηθούν τα αιτήματα τους. Εντός της βδομάδας – πιθανότατα σήμερα – θα σταλεί αίτημα στο Προεδρικό για συνάντηση των τριών συντεχνιών, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ώστε να τεθούν τα ζητήματα στο τραπέζι στο ανώτερο επίπεδο. Ταυτόχρονα με το αίτημα για συνάντηση, θα σταλεί υπόμνημα, με τις θέσεις των συντεχνιών σε τέσσερα βασικά εργασιακά ζητήματα, μεταξύ των οποίων θα είναι ασφαλώς και αυτό του κατώτατου μισθού.

Από την άλλη, πρέπει να επισημανθεί ότι η εργοδοτική πλευρά δεν θα παραμείνει απλός θεατής στις εξελίξεις. Άλλωστε, οι δυο εργοδοτικές οργανώσεις ΚΕΒΕ και ΟΕΒ έχουν με τη σειρά τους εκφράσει τη δυσαρέσκεια τους για το ύψος του κατώτατου μισθού, θεωρώντας το αρκετά υψηλό. Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή προς τα πάνω, μετά τις παρεμβάσεις των συντεχνιών, τότε θα πρέπει να αναμένεται έντονη αντίδραση από την εργοδοτική πλευρά.

Ειδικότερα, σε σχέση με το θέμα του κατώτατου μισθού, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τονίζουν ότι παρά την έκδοση του διατάγματος, υπάρχει δυνατότητα να επέλθουν αλλαγές εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που γίνει αποδεκτό το αίτημα τους για συνάντηση με τον Πρόεδρο, οι συντεχνίες θα μεταβούν στο Προεδρικό με στόχο οι αλλαγές αυτές να επέλθουν άμεσα. Τα τρία σημεία που θα θέσουν στον Πρόεδρο, όσον αφορά στον κατώτατο μισθό είναι: (α) Το ύψος του μισθού, (β) την απόφαση για μη ωριαία απόδοση και (γ) το ποσό να συνάδει με τις συμφωνίες που γίνονται στα πλαίσια των συλλογικών συμβάσεων.

Παράλληλα, πέραν του αιτήματος για συνάντηση, θα σταλεί και σχετικό υπόμνημα με τις θέσεις των συντεχνιών σε τέσσερα βασικά εργασιακά ζητήματα. (α) Το πρώτο, όπως έχει αναφερθεί, είναι ο κατώτατος μισθός. (β) Το δεύτερο είναι το θέμα των αλλοδαπών εργαζόμενων από τρίτες χώρες, με τις συντεχνίες να σημειώνουν ότι η εργοδοτική πλευρά εφαρμόζει τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί κατά το δοκούν, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζουν, να υπάρχει πλήρης απορρύθμιση της αγοράς εργασίας σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας. (γ) Επόμενο, το θέμα της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων σε περισσότερους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας και της διασύνδεσης της υποβολής προσφορών για έργα του δημοσίου με την εφαρμογή από πλευράς εργοδότη συλλογικών συμβάσεων. (δ) Τέλος, την άμεση προώθηση του συστήματος Εργάνη 2, το οποίο θα επιφέρει καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο έλεγχο στην αγορά εργασίας και θα μειώσει δραστικά τις όποιες παρανομίες.

Όσον αφορά στην εργοδοτική πλευρά, περί τα μέσα του μήνα αναμένεται ότι θα έχουν τις δικές τους συνεδριάσεις οι δυο οργανώσεις για να καθορίσουν τα επόμενα τους βήματα. Ωστόσο, το στίγμα των θέσεων τους έχει ήδη δοθεί με την ΟΕΒ να προειδοποιεί για αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία, επεξηγώντας πως η αύξηση του κατώτατου σε αυτό τον αριθμό θα έχει ως αποτέλεσμα και την αύξηση των τιμών, αλλά θα προκαλέσει και προβλήματα βιωσιμότητας σε αρκετές επιχειρήσεις. Άλλωστε όπως έχει ήδη αναφερθεί, μπορεί ο κατώτατος να ορίστηκε στα 1.088 ευρώ, αλλά το κόστος για τον εργοδότη φτάνει στα 1.255 ευρώ τον μήνα.