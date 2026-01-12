Αγωνίζονται τα τραπεζικά συστήματα στην Ευρώπη να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ορισμένα τα καταφέρνουν πολύ καλά και άλλα με πιο αργούς ρυθμούς. Η Κύπρος σύμφωνα με την ανάλυση της Score Ratings «EU Banks NPL Heatmaps» έχει κάνει πρόοδο και ο δείκτης ΜΕΔ υποχώρησε στο 0,9% το τρίτο τρίμηνο του 2025, από 1,8% τον Ιούνιο του 2025 και 2,2% τον Σεπτέμβριο του 2024 ενώ τον Δεκέμβριο του 2019 ήταν 19,3%.

Στην ανάλυση σημειώνεται ότι ο ενοποιημένος δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) στην ΕΕ παραμένει χαμηλός και σταθερός, αλλά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL) των επιχειρήσεων παραμένουν αυξημένα, ιδιαίτερα στην Αυστρία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων, εμπορικών εντάσεων και αβέβαιων οικονομικών προοπτικών «συνεχίζουμε να αναμένουμε μια μέτρια επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων. Από το τρίτο τρίμηνο του 2025 (τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της EBA- European Banking Authority), ο ενοποιημένος δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 1,84% παραμένοντας γενικά σταθερός», αναφέρουν οι αναλυτές.

Η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο συνέχισαν να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες τριμηνιαίες αυξήσεις αναφέρει η έκθεση, ενώ η Δανία, η Ιταλία και η Ισπανία συνέχισαν την πτωτική τους τάση. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων των επιχειρήσεων αν και υψηλός, παρέμεινε σταθερός στο τρίτο τρίμηνο.

Οι αναλυτές του οίκου σημειώνουν ότι οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τομέα των νοικοκυριών παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθεροί, με τις περισσότερες χώρες του δείγματος να παρουσιάζουν μικρή αλλαγή, εκτός από τη Δανία, η οποία σημείωσε αξιοσημείωτη βελτίωση 11 μονάδων βάσης στο τρίμηνο και 31 μονάδων βάσης τους τελευταίους 12 μήνες.