Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής οδηγείται εντός του μήνα το νομοσχέδιο για την αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Κατά τη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών συζητήθηκε το τέταρτο αναθεωρημένο νομοσχέδιο, στο οποίο διαφοροποιήθηκε η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής του ιδιώτη επενδυτή που θα αναλάβει το κυπριακό χρηματιστήριο.

Οι βουλευτές εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις ως προς τα κριτήρια επιλογής, διαφωνώντας με την πρόνοια όπως η υψηλότερη προσφορά αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή του στρατηγικού επενδυτή. Όπως ανέφεραν, βαρύνουσα σημασία θα πρέπει να έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ενδιαφερομένων.

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο νομοσχέδιο, θα συνυπολογίζονται τόσο τα ποιοτικά όσο και τα οικονομικά κριτήρια. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, Αυγή Λαπαθιώτη, το επιχειρηματικό πλάνο που θα υποβάλουν οι επιλέξιμοι επενδυτές θα έχει βαρύτητα 30% στη συνολική αξιολόγηση, ενώ η οικονομική προσφορά 70%. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη αναλογία κρίθηκε αναγκαία ώστε να συνάδει με το γενικότερο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων.

«Παραμένουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Τα ποσοστά αφορούν το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης, ενώ το πρώτο στάδιο αφορά τον στρατηγικό επενδυτή ή τη ρυθμιζόμενη αγορά (χρηματιστήριο)», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στα έγγραφα του διαγωνισμού θα περιληφθούν και πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως οι μέσες ταμειακές ροές, η κερδοφορία των τελευταίων τριών ετών, τα συνολικά έσοδα και το μετοχικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με την κ. Λαπαθιώτη, ο επενδυτής που θα επιλεγεί θα είναι εκείνος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, προσθέτοντας ότι «το επιχειρηματικό πλάνο θα περιγράφει τις προθέσεις του επιλέξιμου επενδυτή για την ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς κατά τα επόμενα πέντε έτη και θα είναι δεσμευτικό, αποτελώντας παράρτημα της συμφωνίας πώλησης».

Όπως ανέφερε, στο νομοσχέδιο διατηρείται η δυνατότητα εξαίρεσης οποιουδήποτε στρατηγικού επενδυτή από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

Από την πλευρά της, η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου, ανέφερε ότι τον Οκτώβριο είχε επισημανθεί η ανάγκη για γνωμάτευση και κοινοποίηση στην Κομισιόν, καθώς τότε προβλεπόταν στάθμιση 60% για την οικονομική προσφορά και 40% τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και 40% Όπως είπε, το Γραφείο της Εφόρου είχε επικοινωνία με την Κομισιόν, προσθέτοντας ότι «η τροποποίηση στο 70-30 μας βρίσκει σύμφωνους, καθώς η οικονομική προσφορά έχει κυρίαρχο ρόλο και συνοδεύεται από σημαντικά προαπαιτούμενα».