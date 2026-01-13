Πυρετώδεις είναι οι διαδικασίες για την εφαρμογή της τηλεργασίας στο Δημόσιο από την 1η Απριλίου. Φέτος, ο νέος θεσμός θα εφαρμοστεί για 20 ημέρες, ενώ από τον επόμενο χρόνο ο αριθμός των ημερών θα αυξηθεί στις 50.

Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να εργάζονται με τη μέθοδο της τηλεργασίας από τον χώρο διαμονής τους. Ωστόσο, ο προϊστάμενος του τμήματος μπορεί να δώσει το «πράσινο φως» για τηλεργασία και από οποιονδήποτε άλλο χώρο, νοουμένου ότι διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών καθηκόντων και τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Ο υπάλληλος οφείλει να διασφαλίσει ότι ο χώρος τηλεργασίας του είναι κατάλληλος για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαθέτει ή να μπορεί να διαμορφώσει κατάλληλο χώρο στην οικία του, ο οποίος να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον ίδιο κατά την τηλεργασία, να διαθέτει επαρκή φωτισμό και βασικό εξοπλισμό, όπως γραφείο και εργονομική καρέκλα, και να είναι ήσυχος και απομονωμένος, ώστε να διασφαλίζονται η συγκέντρωση, η αποτελεσματικότητα, καθώς και η ασφάλεια και προστασία των υπηρεσιακών εγγράφων. Η εξασφάλιση των επίπλων και του εξοπλισμού που απαιτούνται για την τηλεργασία αποτελεί ευθύνη του ίδιου του υπαλλήλου.

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) εξέδωσε εγχειρίδιο με κατευθυντήριες οδηγίες για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρήσουν οι υπηρεσίες για την εφαρμογή της τηλεργασίας. Παράλληλα, παρέχονται πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης, επεξήγηση των όρων εφαρμογής της τηλεργασίας, καθώς και οδηγίες προς τους δημόσιους υπαλλήλους για τη λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων με στόχο τη μείωση ή και εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει, επίσης, δεσμευτικές οδηγίες για την ασφάλεια και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του ΤΔΔΠ, προβλέπονται επτά βήματα για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της τηλεργασίας. Αρχικά, θα εξεταστεί η καταλληλότητα των εργαζομένων κάθε υπηρεσίας για τηλεργασία και στη συνέχεια θα γίνει καταγραφή όσων υπαλλήλων κριθούν κατάλληλοι. Τη σχετική απόφαση θα λαμβάνει ο προϊστάμενος του τμήματος.

Ακολούθως, οι υπάλληλοι που κριθούν κατάλληλοι και επιθυμούν να τηλεργαστούν θα πρέπει να υποβάλουν στον προϊστάμενό τους έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το τρίτο στάδιο αφορά την καταγραφή των υπαλλήλων που δήλωσαν ενδιαφέρον και κρίθηκαν κατάλληλοι για τηλεργασία.

Επόμενο βήμα είναι ο εφοδιασμός του εργαζομένου με υπηρεσιακό υπολογιστή, ενώ η οικεία υπηρεσία θα πρέπει να αποταθεί στους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής για την εγκατάσταση των απαραίτητων εφαρμογών και λογισμικού (Microsoft Office 365, Cisco Jabber), καθώς και όλων των αναγκαίων εργαλείων ασφάλειας, και να διευθετηθεί η πρόσβαση στο σύστημα eOASIS.

Στη συνέχεια, ο προϊστάμενος θα προχωρεί στον προγραμματισμό των ημερών τηλεργασίας. Με την ολοκλήρωση των πρώτων έξι βημάτων, ο υπάλληλος θα μπορεί να υποβάλει επίσημα αίτηση για τηλεργασία.

Στο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι εργαζόμενοι θα κληθούν να δηλώσουν κατά πόσο έχουν μελετήσει τη σχετική νομοθεσία και εάν αποδέχονται τους όρους της τηλεργασίας. Επιπλέον, θα πρέπει να απαντήσουν εάν διαθέτουν κατάλληλο χώρο τηλεργασίας, εάν αυτός θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους ίδιους, εάν είναι επαρκής για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και εάν διαθέτουν γρήγορη και ασφαλή σύνδεση στο διαδίκτυο και μπορούν να εργάζονται χωρίς περισπασμούς.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μελετήσουν τις οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία κατά την τηλεργασία και να συμπληρώσουν σχετικό ερωτηματολόγιο αναφορικά με τη διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων.