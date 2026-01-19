Η Κυπριακή Προεδρία έρχεται σε μια καθοριστική στιγμή για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης, αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης CEN και CENELEC και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)

Όπως αναφέρουν, προσβλέπουν στη στήριξη της Κυπριακής Προεδρίας για την προώθηση μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής και ανθεκτικής Ενιαίας Αγοράς, βασισμένης σε υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το πρόγραμμα της Προεδρίας, προσθέτουν, αναδεικνύει βασικούς στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας που ταυτίζονται με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης: απλούστευση και μείωση διοικητικού φόρτου, άμυνα, κλίμα, εμπόριο, ασφάλεια.

“Η Κυπριακή Προεδρία έρχεται σε μια καθοριστική στιγμή για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης, καθώς αυτό εξελίσσεται στο πλαίσιο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Με τον εκσυγχρονισμό των «έξυπνων» προτύπων (SMART standards) και με την ανάπτυξη προτύπων μέσω διαδικτυακών διαδικασιών να καθίσταται πλέον ο κανόνας στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση, το εύρος και η ευελιξία της ανάπτυξης προτύπων βρίσκονται σε φάση ταχείας εξέλιξης” σημειώνουν.

Εκφράζουν την ελπίδα ότι η Κυπριακή Προεδρία θα λάβει υπόψη αυτό το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για ενίσχυση της καινοτομίας και της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στη βιομηχανία.

Τέλος, CEN, CENELEC και CYS δεσμεύονται να συμβάλουν με την τεχνογνωσία και τη δύναμη που τους προσφέρει η μεταξύ τους συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της Προεδρίας, εργαζόμενοι από κοινού με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις εθνικές αντιπροσωπείες, τη βιομηχανία, τους κοινωνικούς εταίρους και την ευρύτερη κοινότητα της τυποποίησης.

ΚΥΠΕ