Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προτεινόμενες πρόσθετες δασμολογικές επιβαρύνσεις του Ντόναλντ Τραμπ θα είναι «αμετακίνητη, ενωμένη και αναλογική», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το μεσημέρι της Τρίτης στην ομιλία της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε και νέο πακέτο ενίσχυσης των επενδύσεων για την Αρκτική και τη Γροιλανδία.

«Οι προτεινόμενες πρόσθετες δασμολογικές επιβαρύνσεις είναι ένα λάθος, ειδικά μεταξύ μακροχρόνιων συμμάχων», είπε η Πρόεδρος της Κομισιόν φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις προτάσεις του Τραμπ για επιβολή δασμών 10% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Στην ομιλία της, η Πρόεδρος υπενθύμισε τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ που υπογράφηκε πέρυσι στη Σκωτία, στέλνοντας έμμεσα το μήνυμα ότι οι νέοι δασμοί θα μπορούσαν να ακυρώσουν τη συμφωνία. «Στην πολιτική όπως και στις επιχειρήσεις: μια συμφωνία είναι συμφωνία. Και όταν φίλοι σφίγγουν τα χέρια, αυτό πρέπει να σημαίνει κάτι», ανέφερε.

Η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε επίσης ένα νέο πακέτο μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, το οποίο θα περιλαμβάνει μια «μαζική αύξηση επενδύσεων στη Γροιλανδία» για την υποστήριξη της «τοπικής οικονομίας και υποδομών».

«Στην καρδιά αυτού του σχεδίου θα βρίσκεται η θεμελιώδης αρχή: Είναι δικαίωμα των κυρίαρχων λαών να αποφασίζουν για το μέλλον τους», κατέληξε η Πρόεδρος, τονίζοντας την ανάγκη για ενότητα και στρατηγική προσέγγιση σε μια περιοχή κρίσιμη για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια.

ΚΥΠΕ