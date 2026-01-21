Δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο να βλέπει κάποιος στην πρώτη θέση των τουριστικών αφίξεων στην Κύπρο χώρα πλην του Ηνωμένου Βασιλείου. Ακόμα και αν αυτό συμβεί για ένα μήνα, μέσα σε ολόκληρο τον χρόνο. Ως η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης τουριστών για την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί την πρωτιά εδώ και χρόνια. Το να μπει μια άλλη χώρα σφήνα στο ΗΒ και να το εκθρονίσει από την πρώτη θέση, έστω για μια μικρή χρονική περίοδο, αποτελεί ασφαλώς σπάνια περίπτωση.

Ο Δεκέμβριος του 2025 ήταν μια από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε η Στατιστική Υπηρεσία, κατά τον Δεκέμβριο του 2025 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 156.959, σε σύγκριση με 133.063 τον Δεκέμβριο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 18%.

Κυριότερη πηγή τουρισμού για τον μήνα, αποτέλεσε το Ισραήλ, με ποσοστό 19,1% (30.020 αφίξεις), ενώ ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 19% (29.826), η Πολωνία με 11,3% (17.779), η Γερμανία με 7,4% (11.569) και η Ελλάδα με 7,3% (11.413).

Το Ισραήλ λοιπόν βρέθηκε πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο τον τελευταίο μήνα του 2025. Πώς μπορεί να συνέβη αυτό; Είναι γνωστό ότι το Λονδίνο, καθώς και άλλες πόλεις του Η.Β, είναι ένας υπέροχος προορισμός για τις γιορτές των Χριστουγέννων και επομένως, αρκετοί ενδεχομένως να προτίμησαν να μείνουν εντός συνόρων παρά να πραγματοποιήσουν κάποιο ταξίδι σε μια ξένη χώρα. Επίσης, αρκετές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, όπως η Βιέννη, το Στρασβούργο, η Κολωνία και πολλές άλλες, αποτελούν ιδανικό προορισμό για την περίοδο των Χριστουγέννων και προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες τη συγκεκριμένη περίοδο, δημιουργώντας έτσι μεγάλο ανταγωνισμό για χώρες όπως η Κύπρος.

Πέραν των δύο πρώτων, από τα στοιχεία της Στατιστικής προκύπτει ότι έχει κλειδώσει ολόκληρη η πρώτη τετράδα με την Πολωνία και τη Γερμανία να κλείνουν το καρέ. Είναι γνωστό ότι καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια από πλευράς των αρμόδιων φορέων να ενισχυθεί η προσέλευση επισκεπτών από τη Γερμανία, αφού θεωρείται χώρα κλειδί για την ανάπτυξη ολόκληρου του κλάδου και τα πρώτα αποτελέσματα είναι άκρως ενθαρρυντικά.

Συγκεκριμένα, από 7.535 που ήταν οι τουρίστες από τη Γερμανία τον Δεκέμβριο του 2024, αυξήθηκαν σε 11.569 τον Δεκέμβριο του 2025, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 53,5%. Αύξηση της τάξης του 55,6% σημείωσε και η προσέλευση τουριστών από τη Γαλλία με τους πραγματικούς αριθμούς όμως να είναι πολύ μικρότεροι. Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 2024 είχαν επισκεφθεί τη χώρα μας 1.315 τουρίστες από την Γαλλία, ενώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα 2.046. Όσον αφορά στην Πολωνία, η οποία είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά για την Κύπρο, τον Δεκέμβριο του 2024 αφίχθηκαν 12.473 τουρίστες, ενώ τον περσινό Δεκέμβριο 17.779, σημειώνοντας αύξηση 42,5%.

Μικρή μείωση για Σκανδιναβικές

Στα αρνητικά, μπορεί να καταγραφεί η υποχώρηση στις αφίξεις από τις χώρες της Σκανδιναβίας, αγορές οι οποίες στο παρελθόν τροφοδοτούσαν τη χώρα μας με μεγάλους αριθμούς τουριστών. Συγκεκριμένα, από τη Δανία υπήρξε μείωση στις αφίξεις κατά 2,8%, ενώ από τη Νορβηγία, η μείωση είχε ανέλθει στο 33,2%. Η Σουηδία κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2024 σημειώνοντας αύξηση 0,4%.

Επισημαίνεται ότι ο σκοπός ταξιδιού τον Δεκέμβριο 2025 ήταν σε ποσοστό 56,4% των τουριστών οι διακοπές, για 32,0% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 11,3% επαγγελματικός.

Αντίστοιχα, για τον Δεκέμβριο 2024, ποσοστό 49,6% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 37,5% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 12,7% για επαγγελματικούς λόγους. Τέλος, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 4.534.073 σε σύγκριση με 4.040.200 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 12,2%.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής για τα έσοδα από τον τουρισμό, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 τα έσοδα υπολογίζονται σε €3.431,4 εκ. σε σύγκριση με €2.983,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,0%.