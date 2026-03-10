Άσχημα είναι τα μαντάτα που έρχονται από τις διεθνείς αγορές όσον αφορά στις τιμές των καυσίμων. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, το τελευταίο 10ήμερο καταγράφηκε αύξηση στις τιμές των καυσίμων στην κυπριακή αγορά μεταξύ 2,6 σεντ και 4,7 σεντ το λίτρο, αναλόγως του είδους.

Ωστόσο, όπως προκύπτει, τα δύσκολα τώρα έρχονται. Και αυτό γιατί από 90 δολάρια το βαρέλι, πριν από περίπου μια βδομάδα, σήμερα η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 115 δολάρια το βαρέλι. Οπότε, θα πρέπει να αναμένουμε ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις στις λιανικές τιμές.

Άνοδος μέχρι 55% στα διυλιστήρια

Ο λόγος της αύξησης φαίνεται ότι είναι η αύξηση στις τιμές που δίνουν τα διυλιστήρια, σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων γεγονότων, όπως είναι οι αυξήσεις σε κόμιστρα και ασφάλιστρα. Συγκεκριμένα, οι τιμές των διυλιστηρίων έχουν αυξηθεί την τελευταία βδομάδα μέχρι και 55%, όπως αναφέρουν τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι εδώ αρμόδιοι φορείς.

Πώς μεταφράζεται αυτό; Οι τσέπες των καταναλωτών θα αναστενάξουν το επόμενο διάστημα. Και όχι μόνο σε ό,τι αφορά στα καύσιμα. Ως γνωστό, το πετρέλαιο αποτελεί κομβικό παράγοντα σε μια σειρά άλλων προϊόντων, επομένως, όπως μας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από αρμόδια πηγή, είναι πιθανό να δούμε αυξήσεις στον ηλεκτρισμό, στα τρόφιμα, στις μεταφορές και σε μια σειρά άλλων κλάδων της οικονομίας.

Χαρακτηριστικές ήταν και οι χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων, Σάββα Προκοπίου. Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, έκανε λόγο για κλιμακωτές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην κυπριακή αγορά τις επόμενες εβδομάδες, μετά τη σημαντική άνοδο που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην παγκόσμια τιμή του πετρελαίου.

Ερωτηθείς κατά πόσο οι αυξήσεις που θα δουν οι καταναλωτές αυτή την εβδομάδα θα είναι μεγαλύτερες από εκείνες της περασμένης εβδομάδας, ο κ. Προκοπίου απάντησε ότι «βάσει εμπειρίας, νομίζω ότι θα είναι πιο ψηλές». Ωστόσο, σημείωσε ότι είναι δύσκολο να γίνει ακριβής πρόβλεψη για το ύψος των αυξήσεων, καθώς σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης οι συνθήκες στις αγορές μεταβάλλονται γρήγορα.

Χθες, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι τιμές του πετρελαίου επιτάχυναν ακόμη περισσότερο την ιστορική άνοδό τους, με αυτή του WTI (West Texas Intermediate) να αυξάνεται κατά 30% και του Brent κατά 27%, και με τις δυο ποικιλίες αναφοράς να έχουν ξεπεράσει πλέον τα 116 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτοξεύτηκαν έως και 30% τη Δευτέρα. Η ολλανδική σύμβαση φυσικού αερίου TTF, που θεωρείται το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, εκτινάχθηκε στα 69,50 ευρώ, προτού μειώσει ελαφρώς τα κέρδη της.