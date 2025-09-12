ΕΛΑΜ, η άλλη δεξιά. Αυτό είναι το πολιτικό αφήγημα που θέλει να περάσει προς την κοινωνία η ηγεσία του κόμματος και, με τις προσθήκες στο ψηφοδέλτιο ατόμων που κινούνται είτε στον χώρο του ΔΗΣΥ, ο οποίος κάλυπτε παραδοσιακά την κυπριακή δεξιά, είτε ευρύτερα στον χώρο της δεξιάς, επιχειρεί ένα δυναμικό μπάσιμο στο πολιτικό σκηνικό, με βλέψεις πλέον εξουσίας. Οι δηλώσεις άλλωστε βουλευτών και στελεχών του κόμματος είναι αποκαλυπτικές και παρουσιάζουν ξεκάθαρα τις στοχεύσεις του ΕΛΑΜ, το οποίο φαίνεται να εδραιώνεται σιγά σιγά ως η άλλη επιλογή ψηφοφόρων της δεξιάς.

Η ανακοίνωση της συμμετοχής του Ανδρέα Παπαχαραλάμπους στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ δεν ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία, αφού ήταν κοινό μυστικό εδώ και αρκετό καιρό. Ήταν απλώς θέμα χρόνου να ανακοινωθεί και επίσημα. Αυτό που διευκρινίστηκε χθες είναι ότι θα είναι αριστίνδην υποψήφιος και δεν εντάσσεται στο ΕΛΑΜ. Σε κάθε περίπτωση, η προσθήκη Παπαχαραλάμπους στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ αποτελεί νέο δεδομένο στη σκακιέρα του κομματικού σκηνικού ενόψει βουλευτικών εκλογών.

Ο τέως δήμαρχος Στροβόλου, με τις συμπάθειες και τις αντιπάθειές του, είναι μία αναγνωρίσιμη προσωπικότητα στη Λευκωσία με απήχηση σε συγκεκριμένα ακροατήρια. Στις τελευταίες δημοτικές εκλογές απέτυχε να επανεκλεγεί, ωστόσο, παρότι δεν είχε τη στήριξη άλλου κόμματος πέραν των Οικολόγων, κατάφερε να συγκεντρώσει πολύ μεγάλο αριθμό ψήφων, ξεπερνώντας και τον Χρίστο Τσίγκη, τον οποίο στήριζαν επίσημα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ. Συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους είχε πάρει 6.710 ψήφους. Υπενθυμίζεται επίσης ότι το 2016, όταν εξελέγη για πρώτη φορά δήμαρχος, δεν είχε τη στήριξη κάποιου μεγάλου κόμματος. Τότε συγκέντρωσε 4.755 ψήφους και κέρδισε τις εκλογές.

Η προσθήκη Παπαχαραλάμπους στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ έρχεται να προστεθεί σε αυτές που είχαν προηγηθεί. Από τον Μάριο Πελεκάνο, πριν από ενάμιση χρόνο, και αργότερα τον πρώην Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Παύλο Ιωάννου, μέχρι τον Ευγένιο Χαμπουλά τους προηγούμενους μήνες. Πέραν όμως από αυτούς, υπήρξαν και διάφορες άλλες προσθήκες ατόμων από τον χώρο του συναγερμού, λιγότερο γνωστών. Το τελευταίο διάστημα συζητείται επίσης το όνομα της πρώην εκπροσώπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Λίζας Κεμιτζή, με την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έγιναν κάποιες επαφές για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ.

Στα ψηφοδέλτια όλων των επαρχιών υπάρχουν ακόμη αρκετές ανοικτές θέσεις και ο λόγος που δεν κλείνουν είναι επειδή η ηγεσία του κόμματος θέλει να περιμένει, ευελπιστώντας σε νέες προσθήκες ατόμων με το προφίλ όσων προηγήθηκαν. Πρόσωπα που δίνουν άλλο αποτύπωμα στο ΕΛΑΜ, το οποίο επιχειρεί να σβήσει σταδιακά κάθε σύνδεση με τη Χρυσή Αυγή και να πλασαριστεί ως η εθνικόφρονα δεξιά. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλα κόμματα λειτουργούν ενισχυτικά για το ΕΛΑΜ, το οποίο φαίνεται να τα κεφαλαιοποιεί. Στις τελευταίες ευρωεκλογές το ΕΛΑΜ εξέλεξε για πρώτη φορά ευρωβουλευτή και ήταν τέταρτο κόμμα σε ψήφους. Στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές ο πήχης ανεβαίνει ακόμη ψηλότερα, με τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις να δείχνουν το κόμμα να καταγράφει διψήφια ποσοστά και να είναι τρίτο κόμμα.

Στην εξίσωση μπαίνει και η όλη συζήτηση διασύνδεσης του ΕΛΑΜ με το Προεδρικό. Παρόλο ότι η σχέση των δύο πλευρών εξαντλείται στο πλαίσιο μιας περιρρέουσας, έχει απήχηση σε ένα ακροατήριο και αυτό ως στοιχείο λειτουργεί ενισχυτικά προς το ΕΛΑΜ. Η ένταξη και του Παπαχαραλάμπου, ο οποίος είχε στηρίξει εξαρχής την υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη στις τελευταίες ποροεδρικές εκλογές, ήρθε να προστεθεί στο κάδρο. Από την άλλη βέβαια, το όλο αφήγημα χρησιμοποιείται και από κόμματα ως αιτιολογικό διαρροών που έχουν προς το ΕΛΑΜ.

Η ανακοίνωση Παπαχαραλάμπους

Στην ανακοίνωσή του για τον Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, το ΕΛΑΜ αναφέρει ότι, έπειτα από πρόταση του προέδρου του κόμματος, Χρίστου Χρίστου, εκείνος αποδέχθηκε να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο ως αριστίνδην υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, στην επαρχία Λευκωσίας.

«Είμαι σήμερα εδώ. Παρών. Με όλο μου το είναι. Με καθαρή καρδιά και γαλανή ψυχή. Με πυξίδα μου την πατρίδα μας. Ξέρω ότι κάποιοι θα προτιμούσαν να παραμείνω σιωπηλός. Όμως, με βαθιά πίστη σε αξίες που δεν ξεπουλιούνται, αποδέχομαι την πρόταση του ΕΛΑΜ για να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Γιατί υπάρχουν ακόμα φωνές που δεν σιωπούν και στάσεις ζωής που δεν λυγίζουν», δήλωσε ο ίδιος.