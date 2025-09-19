Ο Μαρίνος Σιζόπουλος πρέπει να συναινέσει στην άρση της ασυλίας του, δήλωσε στο philenews ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα για τον τέως πρόεδρο του κόμματος, που αφορούν την υπόθεση αγοραπωλησίας της εταιρείας TAXAN.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ εμφανίστηκε ξεκάθαρος, τονίζοντας ότι για τον ίδιο και το κόμμα δεν υπάρχει καμία ανοχή σε ζητήματα διαφθοράς και διαπλοκής. Σε ερώτηση κατά πόσο το θέμα θα απασχολήσει τα συλλογικά όργανα του κόμματος σε σχέση με οποιαδήποτε απόφαση έναντι του Μαρίνου Σιζόπουλου, απάντησε ότι θα παρακολουθούν τις εξελίξεις και θα αντιδράσουν ανάλογα.

Στελέχη του κόμματος υπενθυμίζουν ότι, κατά το παρελθόν και επί προεδρίας Γιαννάκη Ομήρου, η ΕΔΕΚ είχε αποφασίσει να θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας και κομματικών οργάνων τον Φειδία Σαρίκα, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορούσε το ΣΑΠΑ.

Ο Νίκος Αναστασίου υπογράμμισε ότι η υπόθεση δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με την ΕΔΕΚ, πέραν του γεγονότος ότι ο Μαρίνος Σιζόπουλος διετέλεσε πρόεδρος του κόμματος. Πρόσθεσε ότι η ΕΔΕΚ παραμένει ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος συνεχίζει να δίνει τη μάχη του ενόψει των βουλευτικών εκλογών, έχοντας ακόμη ανοικτές τις πληγές του.