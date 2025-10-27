Η Γαλλία είναι αποφασισμένη να βοηθήσει την Κύπρο να έχει μια επιτυχημένη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά είναι ιδιαίτερα σημαντικές, δήλωσε ο Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, Benjamin Haddad, κατά την επίσκεψή του στη Λευκωσία.

Ο Γάλλος Υφυπουργός συναντήθηκε τη Δευτέρα με την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, η οποία τόνισε ότι οι δύο πλευρές εργάζονται για την αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου και Γαλλίας. Όπως ανέφερε, Κύπρος και Γαλλία μοιράζονται μακροχρόνια και εξαιρετική συνεργασία, ενώ στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης η στήριξη προς την Ουκρανία, η ασφάλεια και άμυνα, οι διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και η διεύρυνση της ΕΕ.

«Η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα […] και αυτό αντηχεί πολύ έντονα εδώ στο τελευταίο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό στρατιωτική κατοχή», ανέφερε η κ. Ραουνά.

Ο Benjamin Haddad σημείωσε ότι στόχος είναι η περαιτέρω εμβάθυνση και αναβάθμιση της ισχυρής σχέσης Γαλλίας-Κύπρου. «Θα οριστικοποιήσουμε ένα έγγραφο που θα ανοίξει τον δρόμο για μια στρατηγική εταιρική σχέση σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένων της βιομηχανικής και οικονομικής συνεργασίας, της ενέργειας και στρατηγικών θεμάτων», είπε.

Σε ό,τι αφορά την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, τόνισε ότι η Γαλλία θα συνδράμει με κάθε τρόπο. «Γιατί πράγματι, έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικές προκλήσεις», είπε, αναφερόμενος στην ανάγκη στήριξης της Ουκρανίας, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της έκθεσης Ντράγκι, τις μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις και καινοτομία και την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Επεσήμανε ακόμη την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης σε μια περίοδο που η ΕΕ πρέπει να μειώσει τις εξαρτήσεις από εξωτερικούς παράγοντες και να ανταποκριθεί στις γεωπολιτικές προκλήσεις. «Η Κύπρος μπορεί να θεωρηθεί από τη Γαλλία ως ένας ισχυρός, ακλόνητος σύμμαχος και φίλος», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε επίσης στην προετοιμασία μιας επικείμενης επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στη Λευκωσία.

Μετά τη συνάντηση με την κ. Ραουνά, ο Γάλλος Υφυπουργός μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΚΥΠΕ