Ενημερωτική συνάντηση για τις ευκαιρίες που προκύπτουν με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό SAFE, για την κυπριακή αμυντική βιομηχανία, διοργάνωσε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ, S&D). Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, κ. Β. Πάλμας και αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, εταιρείες της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας, ερευνητικά κέντρα και εμπειρογνώμονες από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Μαυρίδης χαρακτήρισε την Ευρωάμυνα ως το μεγαλύτερο εγχείρημα μετεξέλιξης της ΕΕ, με ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, λόγω της τουρκικής κατοχής και της παρουσίας του κατοχικού στρατού σε επιθετική διάταξη. Όπως τόνισε, το ζητούμενο είναι η αξιοποίηση των ευκαιριών από τη συμμετοχή στα εξοπλιστικά προγράμματα, βάσει του Κανονισμού SAFE και σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου. Ως ο μόνος Κύπριος Ευρωβουλευτής στην Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας του Ευρωκοινοβουλίου, δήλωσε ότι αισθάνεται το χρέος να συνδράμει στην ενημέρωση για ενίσχυση της άμυνας, με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. «Και η πιο μακρινή πορεία ξεκινά με τα πρώτα βήματα. Είμαστε στα πρώτα βήματα και προχωρούμε», κατέληξε.

Ο Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι η αξιοποίηση του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE αποτελεί συλλογική προσπάθεια της Κυβέρνησης για την περαιτέρω ενίσχυση της ετοιμότητας της Εθνικής Φρουράς, με στόχο την πλήρη εκμετάλλευση του ύψους δανειοδότησης για τις αμυντικές προτεραιότητες σε βάθος πενταετίας, έως το τέλος του 2030. Όπως εξήγησε, πέραν των πόρων και των έργων που θα προέλθουν από το SAFE, το ΥΠΑΜ έχει ήδη καταρτίσει το πολυετές εξοπλιστικό σχέδιο, το οποίο παραμένει ευέλικτο για ενσωμάτωση νέων εξελίξεων και τεχνολογιών. «Η κατάσταση στην Κύπρο, με τις κατοχικές δυνάμεις και την Τουρκία να έχει εδραιωθεί στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού», επεσήμανε και για τον επιδιωκόμενο ρόλο της Τουρκίας, επανέλαβε ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν μπορεί να ενταχθεί κράτος το οποίο έχει δεδηλωμένη επεκτατική πολιτική.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο κ. Μαυρίδης, ως μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωκοινοβουλίου, διαθέτει το πλεονέκτημα της άμεσης και άριστης γνώσης των προσπαθειών στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας, που κατέχει πλέον εξέχοντα ρόλο στις δράσεις της ΕΕ, με κατακόρυφη αύξηση των δαπανών. Ακόμη, τόνισε «την επιτυχή συμμετοχή του εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής βιομηχανίας σε προγράμματα και κοινοπραξίες ανάπτυξης δυνατοτήτων». Ιδιαίτερα σημαντικό ανέφερε την εμπλοκή κυπριακών εταιρειών στον τομέα της άμυνας και κατ’ επέκταση τη συμμετοχή τους σε προγράμματα, που συνεχώς αυξάνεται κι ανέδειξε τη στενή συνεργασία του Υπουργείου με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, επισημαίνοντας τη δημιουργία του Κυπριακού Συμβουλίου Αμυντικής Βιομηχανίας.

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση, κεκλεισμένων των θυρών, με την παρουσία του Υπουργού Άμυνας, εκπροσώπων εταιρειών της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, κέντρων αριστείας και διαφόρων εμπειρογνωμόνων.