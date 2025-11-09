«Η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου αναβάλλεται». Με αυτή τη λακωνική ανακοίνωση, το ΑΚΕΛ γνωστοποίησε χθες το απόγευμα ότι η προγραμματισμένη για σήμερα επαρχιακή συνδιάσκεψη του κόμματος για την επαρχία Αμμοχώστου αναβάλλεται, χωρίς να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες ούτε ενημέρωση για νέα ημερομηνία πραγματοποίησής της. Η επαρχιακή συνδιάσκεψη θα ψήφιζε σήμερα για τους 11 υποψήφιους του ψηφοδελτίου της επαρχίας. Γιατί αναβλήθηκε και πόσο αυτό θα επηρεάσει τους εκλογικούς σχεδιασμούς της Εζεκίας Παπαϊωάννου;

Οι πληροφορίες γύρω από τη συγκεκριμένη εξέλιξη είναι διιστάμενες· ωστόσο, φαίνεται πως το πιο λογικό είναι ότι υπήρξε κάποια εμπλοκή με το θέμα των υποψηφιοτήτων – ένα ακόμη σύμπτωμα της γενικότερης πολιτικής απαξίωσης που έχουν να αντιμετωπίσουν τα κόμματα.

Από πλευράς Εζεκίας Παπαϊωάννου, η εξήγηση που δίνεται για την αναβολή της σημερινής συνδιάσκεψης Αμμοχώστου είναι ότι παρουσιάστηκαν ακόμη μερικοί ενδιαφερόμενοι, για τους οποίους αναμένουν απαντήσεις. «Από βδομάδας θα ξέρουμε», είναι η απάντηση που δίνεται.

Τα πράγματα, ωστόσο, ίσως να μην είναι ακριβώς έτσι. Πληροφορίες αναφέρουν πως το ΑΚΕΛ δεν κατάφερε να βρει 11 άτομα – δηλαδή τον απαιτούμενο αριθμό ενδιαφερομένων για υποψηφιότητα – προκειμένου να συμπληρώσει το ψηφοδέλτιό του. Στην επαρχία Αμμοχώστου θα είναι υποψήφιοι και οι τρεις νυν βουλευτές του κόμματος, Νίκος Κέττηρος, Γιαννάκης Γαβριήλ και Γιώργος Κουκουμάς, οι οποίοι είναι και τα αδιαφιλονίκητα φαβορί για επανεκλογή, σε μια επαρχία όπου δεν υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο αύξησης του αριθμού των εδρών του κόμματος. Συνεπώς, σε μεγάλο βαθμό, οι θέσεις του ψηφοδελτίου που οδηγούν στα βουλευτικά έδρανα φαίνεται να είναι κλειστές, και αυτό λειτουργεί ως αντικίνητρο για πολλούς να μπουν στην κούρσα των βουλευτικών εκλογών.

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, στις 12 του μήνα, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη, είναι προγραμματισμένη η επαρχιακή της Πάφου, στις 16 Νοεμβρίου η επαρχιακή της Λευκωσίας και στις 21 Νοεμβρίου η επαρχιακή της Κερύνειας. Στο τέλος του μήνα είναι προγραμματισμένο η Κεντρική Επιτροπή να επικυρώσει τα ψηφοδέλτια όλων των επαρχιών.

Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι υπάρχει δυστοκία και σε άλλες επαρχίες. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος φαίνεται να εντοπίζεται στην επαρχία Λεμεσού, όπου, παρότι ανοίγουν δύο θέσεις με την αποχώρηση του Άντρου Καυκαλιά και του Κώστα Κώστα, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, και κυρίως δεν προκύπτει προθυμία συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο από σοβαρούς παράγοντες της ευρύτερης περιοχής της Λεμεσού. Δεδομένη θεωρείται η υποψηφιότητα της Μαρίνας Νικολάου, που επαναδιεκδικεί, ενώ ακούγονται και τα ονόματα της Αργεντούλας Ιωάννου και της Μέλανης Στέλιου εκ μέρους της κοινωνικής συμμαχίας.

Από εκεί και πέρα, μια μικρή δυσκολία φαίνεται να προκύπτει και στην περίπτωση της Πάφου, όπου, με τη μεταφορά μιας έδρας, χρειάζονται πέντε υποψήφιοι αντί για τέσσερις. Ο Βαλεντίνος Φακοντής επαναδιεκδικεί. Παραδοσιακά, το ΑΚΕΛ λάμβανε μία έδρα στην Πάφο. Από μία έπαιρναν επίσης ο ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ. Είναι ένα ερωτηματικό πού θα καταλήξει η πέμπτη έδρα ή εάν αλλάξει χέρια κάποια από τις υφιστάμενες.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη βδομάδα το ΑΚΕΛ ανακοίνωσε τους έξι υποψήφιους του ψηφοδελτίου της Λάρνακας.

Οι έξι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ στη Λάρνακα είναι οι εξής: Πανίκκος Ξιούρουππας, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Μάριος Στυλιανού, Ελένη Τζιωνή, Φωτεινή Χαραλάμπους και Πωλίνα Χριστοδούλου.