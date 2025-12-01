Σημαντικές είναι οι αποφάσεις που έλαβαν τα κράτη-μέλη της MED5 σε σχέση με το μεταναστευτικό και τις χώρες προέλευσης των μεταναστών. Συγκεκριμένα, Μάλτα, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία συμφώνησαν το Σάββατο σε μια κοινή διακήρυξη, σύμφωνα με την οποία η ενίσχυση των σχέσεων με τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης αποτελεί κλειδί για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Η διακήρυξη αναφέρει: «Εμείς, τα κράτη-μέλη MED5, επαναβεβαιώνουμε την πεποίθησή μας ότι η ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κλειδί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η παράτυπη μετανάστευση».

Το σχέδιο συνεργασίας με τρίτες χώρες έχει τεθεί υπό εξέταση, καθώς περιλαμβάνει συνεργασία με κράτη όπως η Λιβύη, όπου έχουν αναφερθεί παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκαλώντας ανησυχίες για την ασφάλεια και τη μεταχείριση των μεταναστών.

Στο επίκεντρο οι επιστροφές Σύριων εγκληματιών

Πληροφορίες του philenews από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης αναφέρουν ότι οι πέντε Υπουργοί συμφώνησαν πως πρέπει να αυξηθούν οι επιστροφές στη Συρία εγκληματιών και ατόμων που αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια.

Επιπλέον, συμφώνησαν ότι πρέπει να ενισχυθεί η διπλωματική και αστυνομική συνεργασία για την καταπολέμηση της διακίνησης παράτυπων μεταναστών, καθώς και η συνεργασία με τρίτες χώρες προς αυτή την κατεύθυνση.

Στήριξη στην Κυπριακή Δημοκρατία

Τα κράτη-μέλη εξέφρασαν στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία ενόψει της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι ομόλογοι του Υφυπουργού Μετανάστευσης θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι μια μεσογειακή χώρα, μέλος των MED5 και χώρα πρώτης γραμμής, θα προεδρεύσει κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο. Η περίοδος θεωρείται κρίσιμη λόγω της εφαρμογής του Νέου Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση τον Ιούνιο του 2026, καθώς και της συνέχισης των διαβουλεύσεων για τον νέο Κανονισμό για τις Επιστροφές.

Η Κύπρος, ως χώρα πρώτης γραμμής με εμπειρία διαχείρισης δυσανάλογων ροών και επιτυχημένο πρόγραμμα επιστροφών, μπορεί να μεταφέρει αποτελεσματικότερα τα μηνύματα και τις ανησυχίες των εταίρων της ΕΕ για θέματα μετανάστευσης.

Τον Υφυπουργό συνόδευσαν ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ασύλου Αντρέας Γεωργιάδης, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Εσωτερικών Ταμείων Κωνσταντίνος Κυπριανού και ο διευθυντής του Γραφείου του, Λάμπρος Καούλλας. Παρόντες ήταν επίσης ο Ευρωπαίος Επίτροπος Marcus Brunner και εκπρόσωπος της δανικής Προεδρίας. Οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ των Υπουργών χαρακτηρίζονται εξαιρετικές, γεγονός που ενισχύει τη συναντίληψη και τη συνεργασία σε πολλούς τομείς. Η επίσκεψη περιλάμβανε και ξενάγηση σε ιστορικούς χώρους.

Ο Υφυπουργός Μετανάστευσης Νικόλας Ιωαννίδης ανέφερε σε ανάρτησή του στο X: «Εξαιρετικές και εποικοδομητικές συζητήσεις σήμερα στη Μάλτα στο πλαίσιο της MED5, μαζί με συναδέλφους από Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα και Ισπανία».

Βασικά συμπεράσματα από τη Σύνοδο

Διασφάλιση της ταχείας και εύτακτης εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Αυστηρά ρυθμιζόμενα εξωτερικά σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου, λειτουργικό σύστημα επιστροφών και ουσιαστική αλληλεγγύη προς τα κράτη-μέλη της πρώτης γραμμής.

Στερεή στάση κατά των λαθρεμπόρων και των εγκληματικών δικτύων.

Ενισχυμένες συνεργασίες με βασικές τρίτες χώρες.

Προετοιμασία για την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, με ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων της MED5 στο μεταναστευτικό.

Excellent & constructive discussions today in Malta within the context of #Med5 together with colleagues from 🇮🇹 🇬🇷 🇲🇹 🇪🇸



Key takeaways from our Summit:



✅ Ensure swift & orderly implementation of the Pact on Migration & Asylum



✅ Strictly regulated external borders, faster… pic.twitter.com/Q3pgRfehpn — Nicholas A Ioannides, PhD (@NickAIoannides) November 29, 2025

Τι προβλέπει η διακήρυξη

Η διακήρυξη των κρατών-μελών της MED5 δίνει έμφαση στην ενίσχυση της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, με στόχο την αποτροπή των παράτυπων αφίξεων, την αύξηση των επιστροφών και την εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης ψευδών αφηγήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συμφώνησαν επίσης να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης στις χώρες καταγωγής και καθιερώνοντας νόμιμες οδούς προς την ΕΕ, σε συνάρτηση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η διακήρυξη επιβεβαιώνει επίσης τη δέσμευση των χωρών στην εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού αλληλεγγύης, και χαιρετίζει τους προτεινόμενους κανονισμούς για τις επιστροφές, οι οποίοι εισάγουν κέντρα επιστροφών – δομές εκτός ΕΕ όπου τα κράτη-μέλη θα μπορούν να απελαύνουν μετανάστες.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Ασφάλειας και Απασχόλησης, Μπάιρον Καμιλέρι, εξήρε τη σημασία της διακήρυξης, υπογραμμίζοντας ότι προσφέρει στις μεσογειακές χώρες ενιαία στάση ενόψει της προσεχούς συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 8 Δεκεμβρίου. Το Συμβούλιο αναμένεται να ψηφίσει για τη δημιουργία της Ετήσιας Δεξαμενής Αλληλεγγύης.

Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να την αμφισβητήσουν.