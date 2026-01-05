Ο τέως πρόεδρος του ΚΟΑ και πρώην βουλευτής Ανδρέας Μιχαηλίδης είναι αυτός που κατά πάσα πιθανότητα θα κληθεί να αντικαταστήσει τον Νίκο Σύκα στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ, στην περίπτωση που τελικά το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ επικυρώσει την ερχόμενη Τετάρτη την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφεία για αφαίρεση του από το ψηφοδέλτιο του κόμματος.

Σε επικοινωνία με το philenews, ο Ανδρέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι δεν επικοινώνησε κανένας μέχρι στιγμής μαζί του. «Όταν και εφόσον με πάρει κάποιος από την ηγεσία τηλέφωνο θα ανακοινώσω και την απόφασή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Μιχαλίδης.

Ο πρώην βουλευτής είναι ο πρώτος επιλαχών με βάση την κατάταξη στις εσωκομματικές εκλογές που έγιναν στη Λεμεσό το προηγούμενο διάστημα για καταρτισμό του ψηφοδελτίου. Αν και δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο ποια θα είναι η διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί σε περίπτωση που τελικά προχωρήσει η διαγραφή Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ, το πιθανότερο όμως σενάριο είναι ότι θα ζητηθεί από τον πρώτο επιλαχόντα να τον αντικαταστήσει.

Το Εκτελεστικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού σε συνεδρία του νωρίτερα σήμερα το πρωί, υιοθέτησε την εισήγηση της προέδρου του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου για αφαίρεση από το ψηφοδέλτιο Λεμεσού του Νίκου Σύκα και αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα στο Πολιτικό Γραφείο που είναι το αρμόδιο να λάβει απόφαση επί του θέματος. Η συνεδρία έχει οριστεί για την Τετάρτη το βράδυ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα τεθεί θέμα διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα πριν από ξεκαθαρίσει η υπόθεση από την Νομική Υπηρεσία.