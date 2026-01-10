Ισχυρά πολιτικά μποφόρ πλήττουν από το απόγευμα της Πέμπτης το Προεδρικό, με αφορμή το βίντεο που κυκλοφόρησε χθες στο διαδίκτυο μέσω λογαριασμού με την επωνυμία «Emily Thompson».

Μετά το πρώτο σοκ και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να γίνουν αντιληπτές οι διαστάσεις όσων παρουσιάζονται ως ισχυρισμοί στο βίντεο, η Κυβέρνηση επιχείρησε χθες να δώσει απαντήσεις επί των όσων αναφέρονται. Πρώτον, με την τοποθέτηση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος κάλεσε δημόσια όποιον έχει στοιχεία να τα καταθέσει στις αρμόδιες Αρχές για διερεύνηση. Δεύτερον, με τις δηλώσεις τόσο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, όσο και του διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλου. Με δήλωσή της τοποθετήθηκε επίσης και η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική.

Η κινητοποίηση από πλευράς Κυβέρνησης χθες δείχνει και την προσπάθειά της να ανατρέψει τα δεδομένα και τις εντυπώσεις που άρχισαν να κυριαρχούν ευρέως, αρχικά μετά τη δημοσίευση του βίντεο και εν συνεχεία με τις πολιτικές αντιδράσεις των κομμάτων που ακολούθησαν. Ιδιαίτερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με πρώτο το ΑΚΕΛ, βγήκαν με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο κατά της Κυβέρνησης, με τον Στέφανο Στεφάνου να καλεί χθες δημόσια σε διάλυση του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, γνωστού ως ταμείο της Πρώτης Κυρίας, και σε παραίτηση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο έχει γίνει αντιληπτό πως καλούνται να χειριστούν μια δύσκολη, πολιτικά και επικοινωνιακά, κατάσταση. Από την άλλη, ωστόσο, αυτό που προκύπτει μέσα από τις δηλώσεις αλλά και όσα τονίζονται από πηγές του Προεδρικού είναι ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε μεμπτό και ότι, ουσιαστικά, ο τρόπος με τον οποίο είναι μονταρισμένο το βίντεο καθοδηγεί όσους το παρακολουθούν σε συγκεκριμένα, αλλά λανθασμένα, συμπεράσματα.

Γι’ αυτό και το Προεδρικό θέλει να αναδείξει αυτό το γεγονός, καλώντας αλλά και προκαλώντας οποιονδήποτε έχει στοιχεία να τα καταθέσει, ενώ παράλληλα απορρίπτει όλα όσα αφήνονται να εξαχθούν ως συμπεράσματα σε σχέση με εισφορές, αδιαφανείς διαδικασίες χρηματοδότησης, παράκαμψη κυρώσεων και ευνοϊκή μεταχείριση δωρητών.

Απ’ εκεί και πέρα, η Κυβέρνηση στρέφει την προσοχή της και στις προσπάθειες εντοπισμού της πηγής ανάρτησης του βίντεο, καθώς και των δημιουργών του. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι πρόκειται για υβριδική ενέργεια. Δεν περνά επίσης απαρατήρητο το γεγονός ότι η δημοσιοποίησή του έγινε μία ημέρα μετά την τελετή έναρξης της κυπριακής Προεδρίας.

Πέραν βέβαια των όποιων πολιτικών ή οικονομικών σκοπιμοτήτων, είναι προφανές ότι, μέσα από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα γεγονότα, εγείρεται ζήτημα και για τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου και τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά παγιδεύτηκε. Ανοικτό προς συζήτηση παραμένει και το θέμα του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

«Οποιοσδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους», δήλωσε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ επεσήμανε πως οι ξένες εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο για να επενδύσουν πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά, στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ή κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου στην Προεδρία της Δημοκρατίας να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους. Το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα. Σε κανέναν, μα σε κανέναν, δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς».

Συνέχισε ακόμη λέγοντας πως η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων, «την οποία ξεκίνησα από την πρώτη μέρα, θα τη συνεχίσω. Θα τη συνεχίσω, διότι είναι προς όφελος της χώρας μας και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα. Είδαμε και σήμερα τα αποτελέσματα της επίσκεψής μου στις ΗΠΑ με την ανακοίνωση αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας. Και, ναι, μέσα στο πλαίσιο αυτών των επενδύσεων, οι εταιρείες που έρχονται πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά, στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος – θέλω να το επαναλάβω – για το κράτος. Και το κάνουν σε τομείς της Υγείας, του κράτους πρόνοιας, της Άμυνας και σε πολλούς άλλους τομείς».

Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, υπογράμμισε σε δηλώσεις του πως «βάζει το χέρι του στη φωτιά» ότι ο Πρόεδρος έχει καθαρά χέρια και δήλωσε με πάσα βεβαιότητα πως, όταν αποχωρήσει από το Προεδρικό, κανένας δεν θα έχει να πει το παραμικρό για θέματα διαφθοράς.

Τα κόμματα ζητούν εξηγήσεις από την Κυβέρνηση

Οι επικρίσεις των κομμάτων ήταν έντονες και χθες. «Είναι πολύ πιθανόν να είναι κακόβουλη ενέργεια που σίγουρα προκαλεί κόστος στη χώρα μας, αλλά τα ερωτήματα επί της ουσίας είναι συγκεκριμένα και αμείλικτα», αναφέρει ο ΔΗΣΥ και προσθέτει: «Λαμβάνονται εισφορές σε μετρητά; Λήφθηκαν εισφορές έναντι πολιτικών ή οικονομικών ανταλλαγμάτων; Έτσι χρησιμοποιείται ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης; Ζητούνται εισφορές από το Προεδρικό; Με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζονταν χρηματοδότες; Κατατέθηκαν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία στον Έφορο Εκλογών; Τι ακριβώς ειπώθηκε από τους πρωταγωνιστές;».

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ήταν η τοποθέτηση του Στέφανου Στεφάνου. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ συγκάλεσε δημοσιογραφική διάσκεψη, αναφέροντας ότι το βίντεο εγείρει σημαντικά πολιτικά, ηθικά και άλλα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τον Πρόεδρο και το περιβάλλον του.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μένει προσωπικά εκτεθειμένος. Το θέμα είναι και προσωπικό και ηθικό και βαθιά πολιτικό», δήλωσε, για να προσθέσει ότι το ΑΚΕΛ απευθύνεται στους αρμόδιους θεσμούς ώστε να προχωρήσουν αυτεπάγγελτα στη διερεύνηση όσων εμφανίζονται στο βίντεο. «Καλούμε τον Γενικό Εισαγγελέα, την Αρχή κατά της Διαφθοράς και τις διωκτικές αρχές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αποδείξουν ότι αντικειμενικά και με αποφασιστικότητα θα επιληφθούν των θεμάτων που προκύπτουν. Ζητούμε να ριχθεί άπλετο φως σε μια υπόθεση που έχει πολλές προεκτάσεις και πτυχές, η οποία, στην καλύτερη των περιπτώσεων, γεννά πολλά βασανιστικά ερωτήματα για την Κυβέρνηση και το ήθος των πρακτικών της».

Επιπρόσθετα, το ΑΚΕΛ, ως πρώτη αντίδραση, ζητά την άμεση παύση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, κ. Χαραλάμπους, και την απομάκρυνσή του από το Προεδρικό ως ελάχιστη ανάληψη πολιτικής ευθύνης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Σε σχέση με το περιβόητο Ταμείο της συζύγου του Προέδρου, κ. Φιλίππας Καρσερά, ζητούμε την κατάργησή του, αφού πρώτα δημοσιοποιηθούν οι δωρητές του».

Η ηγεσία του ΔΗΚΟ θα έχει σήμερα το απόγευμα συνεδρία, κατά την οποία θα εξετάσει τις εξελίξεις που έχουν προκύψει. Θέση του κόμματος, όπως εκφράστηκε και από τον πρόεδρό του, είναι ότι η Κυβέρνηση πρέπει να δώσει απαντήσεις για τα ζητήματα που εγείρονται. «Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της διαφάνειας, οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενό του», έγραψε σε ανάρτησή του.

Άμεση, πλήρη και σε βάθος διερεύνηση κάθε πτυχής της υπόθεσης, σε σχέση με το βίντεο, ζήτησε το ΕΛΑΜ. Πλήρη διερεύνηση και εξηγήσεις ζήτησαν επίσης η ΕΔΕΚ και η ΔΗΠΑ.

Για αποτυχία της Κυβέρνησης να δώσει πειστικές απαντήσεις κάνουν λόγο οι Οικολόγοι. «Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση δημοκρατίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το Βολτ σημειώνει ότι, σε μια κανονική χώρα, τέτοιες αποκαλύψεις θα αποτελούσαν επαρκή λόγο ανάληψης πολιτικής ευθύνης και παραίτησης τουλάχιστον των εμπλεκομένων. Το Άλμα αναφέρει ότι το βίντεο αφήνει γιγάντιες σκιές διαφθοράς και διαπλοκής σε σχέση με μαύρες δωρεές στο υψηλότερο επίπεδο εξουσίας στην Κύπρο και απονομιμοποιεί, στα μάτια των πολιτών, προσωπικά τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και την κυβέρνησή του.