Σε διαρκή μετωπική σύγκρουση βρίσκονται ΕΛΑΜ και Άλμα, με ανταλλαγή βαριών καταγγελιών. Η αντιπαράθεση που ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες κορυφώνεται και αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς εντάσσεται στο ευρύτερο προεκλογικό σκηνικό και στη μεταξύ τους πολιτική μάχη.

Το ΕΛΑΜ συνεχίζει να καταγράφει δυναμική στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες το εμφανίζουν ως τρίτο κόμμα με ενισχυμένα ποσοστά, ενώ το Άλμα διεκδικεί μια δυναμική είσοδο στη Βουλή. Κοινό στοιχείο και των δύο κομμάτων είναι ο στόχος τους να έχουν κομβικό ρόλο στο νέο πολιτικό σκηνικό.

Στο επίκεντρο της διαμάχης τους τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε το θέμα της διαφθοράς, με το Άλμα να ανοίγει το μέτωπο κατηγορώντας το ΕΛΑΜ για διασύνδεση με τον υπόκοσμο και για τη συμπερίληψη υποψηφίου με ποινικό παρελθόν. Το ΕΛΑΜ αντεπιτέθηκε, κατηγορώντας τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για διαφθορά και επαναφέροντας το θέμα της δικαστικής απόφασης για την παύση του.

Χθες, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου, φιλοξενούμενος στη μεσημβρινή εκπομπή του OMEGA, απαντώντας στις επικρίσεις για τη συμπερίληψη υποψηφίου με ποινικό μητρώο στο ψηφοδέλτιο του κόμματος, ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει αποκατασταθεί πλήρως νομικά και έχει εκτίσει την ποινή του, ενώ ισχυρίστηκε πως η καταδίκη του βασίστηκε σε μάρτυρα που αργότερα κρίθηκε αναξιόπιστος. «Είχε αποκατασταθεί και το ποινικό του μητρώο και ο άνθρωπος αυτός σήμερα είναι ήδη εκλεγμένος από την τοπική κοινωνία ως δημοτικός σύμβουλος», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του κινήματος Άλμα και του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, χαρακτηρίζοντας τον τελευταίο «ψεύτη». Υποστήριξε ότι ο Μιχαηλίδης «εξυπηρετούσε το σύστημα» για χρόνια και τώρα επιχειρεί να πλήξει το ΕΛΑΜ, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες για το 2028. «Πρέπει να εξηγήσει, πριν φτάσουμε στις εκλογές, εάν προτίθεται να συνεργαστεί με κόμματα τα οποία κατηγορούσε ότι είναι διεφθαρμένα», ανέφερε.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1, απάντησε στις επικρίσεις ότι επιτίθεται στο ΕΛΑΜ και όχι στο ΑΚΕΛ, επειδή –όπως του καταλογίζεται– θα συνεργαστεί με το ΑΚΕΛ στις προεδρικές εκλογές, δηλώνοντας: «Σε ένα θέμα έχουν δίκιο: πράγματι ξεχωρίζουμε το ΕΛΑΜ από τα άλλα κόμματα».

Όπως εξήγησε, «με όλα τα κόμματα είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες», ωστόσο «το ΕΛΑΜ είναι το μόνο κόμμα που βρίσκεται εκτός δημοκρατικού τόξου», τονίζοντας κατηγορηματικά: «Με το ΕΛΑΜ δεν συζητούμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι «να γνωρίζουν οι πολίτες ότι αυτό το κόμμα, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι αντισυστημικό, είναι ξεκάθαρα συστημικό και στηρίζει ξεκάθαρα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας». Παράλληλα, ανέφερε ότι «ο Χρίστος Χρίστου φαίνεται να συναγελάζεται με ανθρώπους του υποκόσμου, οι οποίοι εμφανίζονται ως φιλάνθρωποι, την ώρα που κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα».

Κάλεσε τους πολίτες «να μην ξεγελιούνται από την προβιά που παρουσιάζει το ΕΛΑΜ τα τελευταία χρόνια».

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφέρθηκε και στο θέμα του Μίλτου Παπαδόπουλου, δηλώνοντας ότι θα τον προσεγγίσουν προκειμένου να βρεθεί στο ψηφοδέλτιο του Άλμα, απορρίπτοντας την κριτική ότι το κόμμα προσεγγίζει πρόσωπα που έχουν ήδη ανακοινωθεί σε ψηφοδέλτια άλλων κομμάτων.

Για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου σημείωσε επίσης ότι έχει ήδη συμφωνηθεί να υπάρξει συνάντηση στα τέλη Φεβρουαρίου, ώστε να συζητηθεί το ενδεχόμενο συμπορεύσεώς τους, καθώς τη θέλουν για το ψηφοδέλτιο Λευκωσίας.

Για τους υποψηφίους ανέφερε ότι έχουν ήδη ανακοινωθεί 30 ονόματα και ότι «μέσα Φεβρουαρίου θα εξαγγείλουμε ακόμη 10». Η Κερύνεια, όπως είπε, έχει κλείσει, ενώ σε άλλες επαρχίες υπάρχει ακόμη δουλειά.