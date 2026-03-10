Για τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης συζήτησαν την Τρίτη κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.

Όπως αναφέρει ο Εκπρόσωπος σε ανάρτησή του στο Χ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα το μεσημέρι τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενόψει της επερχόμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 19-20 Μαρτίου.

«Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης», αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης.

«Σημειώθηκε επίσης η διασύνδεση των εξελίξεων με όλα τα θέματα που συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα, η Άμυνα και η Ασφάλεια και η Μετανάστευση», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει «εκτενώς» τους ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, καθώς και για τις πρωτοβουλίες και ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Ο @PresidentCYP @Christodulides είχε σήμερα το μεσημέρι τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου @eucopresident, ενόψει της επερχόμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 19-20 Μαρτίου.



Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας… March 10, 2026

KYΠΕ