Την προκήρυξη των Σχεδίων του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» (2026-2030) για το 2026 ανακοίνωσε το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Τα σχέδια αφορούν στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων φορέων, ομάδων φυσικών προσώπων και πολιτιστικών δημιουργών.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος έχουν ήδη αναρτηθεί τα 7 τομεακά Σχέδια Επιχορήγησης (χρηματοδοτήσεις πολιτιστικών δραστηριοτήτων φορέων και ομάδων φυσικών προσώπων) για τη Λογοτεχνία, τα Εικαστικά, τη Μουσική, τον Χορό, το Θέατρο, τον Παραδοσιακό Πολιτισμό και τον Κινηματογράφο, καθώς επίσης και το ξεχωριστό, διατομεακό Σχέδιο για στήριξη των πολιτιστικών δημιουργών, τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» (2026‐2030) και θα εφαρμοστούν το 2026.

Το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» (2026-2030) αποτελεί τη συνέχεια και μετεξέλιξη των Προγραμμάτων «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ι» και «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ» που εφαρμόστηκαν την περίοδο 2015-2025. Όπως και στο παρελθόν, η προκήρυξη των Σχεδίων του Προγράμματος συνοδεύεται από αλλαγές, οι οποίες έγιναν με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής του και αφού προηγήθηκε διαδικασία ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους, με στόχο την ανατροφοδότηση του Υφυπουργείου αναφορικά με τις απόψεις τους για το Πρόγραμμα και τις πρόνοιές του.

Κάποιες από τις εισηγήσεις που αφορούσαν σε πρόνοιες συγκεκριμένων Σχεδίων (πρόκειται για εισηγήσεις για αλλαγές και νέες ρυθμίσεις στα Σχέδια για τα Εικαστικά, το Θέατρο, τον Χορό και τον Παραδοσιακό Πολιτισμό) θα εφαρμοστούν άμεσα.

Άλλες εισηγήσεις που αφορούσαν γενικότερα ζητήματα που άπτονται των προϋποθέσεων και των όρων εφαρμογής του Προγράμματος χρειάζεται να μελετηθούν πιο διεξοδικά και σε βάθος. Όλες οι αλλαγές και τροποποιήσεις γίνονται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υφυπουργείου για τη διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση του Προγράμματος.

Συνεπώς, τα Σχέδια που θα εφαρμοστούν κατά το 2026 είναι μερικώς διαφοροποιημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα Σχέδια του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ» που εφαρμόστηκαν κατά το 2025. Η πιο σημαντική αλλαγή που αφορά στην εφαρμογή του Προγράμματος για το 2026 είναι η αύξηση του ποσού που θα καταβάλλεται για την κάλυψη των υπερκεφαλικών δαπανών των φορέων από 5% σε 7%.

Όπως και για το 2025, έτσι και για το 2026 όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας grants4arts.cy, η οποία έχει ειδικά δημιουργηθεί για σκοπούς ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων που αφορούν στα προγράμματα και σχέδια χρηματοδότησης που προκηρύσσονται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού.

Η δημιουργία της πλατφόρμας αποτέλεσε σημαντική καινοτομία, αφού με τη λειτουργία της (από το 2025) έχει εκσυγχρονιστεί ο τρόπος οργάνωσης των εργασιών του ίδιου του Τμήματος σε σχέση με την παραλαβή και επεξεργασία των αιτήσεων που υποβάλλονται σ’ αυτό. Παράλληλα, έγινε κατορθωτό να επιτευχθεί και η ουσιαστική σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την εξέταση των αιτήσεων, και συνακόλουθα να γίνει κατορθωτή και η επίτευξη του στόχου της έγκαιρης ενημέρωσης των αιτητών αναφορικά με το αποτέλεσμα της εξέτασης των αιτήσεών τους.

Πρωταρχική επιδίωξη του Υφυπουργείου είναι να έχουν οι αιτητές όσο το δυνατό πιο έγκαιρη ενημέρωση αναφορικά με τις αιτήσεις τους, ώστε να αυξηθεί ο ωφέλιμος χρόνος που θα έχουν στη διάθεσή τους για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από φορείς και ομάδες φυσικών προσώπων είναι η Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 2μ.μ. Για τις ημερομηνίες υποβολής αίτησης από πολιτιστικούς δημιουργούς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από το διατομεακό Σχέδιο «Στήριξη Δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Δημιουργών».

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από φορείς και από ομάδες φυσικών προσώπων θα εξεταστούν και αξιολογηθούν από τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης, στις οποίες θα συμμετέχουν ένας Λειτουργός του Τμήματος και δύο εμπειρογνώμονες (εξωτερικοί αξιολογητές). Τα ονόματα των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης θα δημοσιευτούν ευθύς μετά τον διορισμό τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού Πίνακας με τα αποτελέσματα εφαρμογής του Προγράμματος.