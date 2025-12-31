Πολλές εμβληματικές προσωπικότητες των τεχνών και των γραμμάτων αποχαιρετήσαμε το 2025 στην Κύπρο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Μεταξύ αυτών, ο Ντέιβιντ Λιντς, ο Διονύσης Σαββόπουλος και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, δημιουργοί που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στον παγκόσμιο, ελληνικό και κυπριακό πολιτισμό.

Η Κύπρος, με τη μοναδική πολιτιστική της ταυτότητα, αποχαιρετά κάθε χρόνο δημιουργούς που σημάδεψαν με το έργο τους τη ζωή μας.

Το philenews προβαίνει σε μια θλιβερή ανασκόπηση για την απώλεια ανθρώπων που υπηρέτησαν με συνέπεια και τόλμη το πεδίο τους, συμβάλλοντας καθοριστικά όχι μόνο στην τέχνη τους, αλλά και στην ευρύτερη πνευματική ζωή. Η απουσία τους αφήνει ένα αισθητό κενό και υπενθυμίζει την ανάγκη διατήρησης και ανάδειξης της παρακαταθήκης που μας κληροδότησαν.

Αυτοί που έφυγαν από την Κύπρο

Στις 16 Ιανουαρίου πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Κύπριος μουσικός και συνθέτης Αντώνης Δημητριάδης, πρώην μέλος του θρυλικού συγκροτήματος Isadoras.

Στις 5 Φεβρουαρίου τα ξημερώματα απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία και πρωτοπόρος κεραμίστρια και γλύπτρια Νίνα Ιακώβου, με δημιουργική πορεία σχεδόν επτά δεκαετιών.

Σε ηλικία 76 ετών απεβίωσε στις 23 Φεβρουαρίου ο λογοτέχνης- κριτικός Θωμάς Συμεού, πρώην διευθυντής του περιοδικού «Νέα Εποχή».

Το πρωί της 13ης Απριλίου το κυπριακό θέατρο θρηνεί την απώλεια του μεγάλου ηθοποιού Σπύρου Σταυρινίδη, που απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών.

Στις 20 Μαΐου απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών, πρόσφυγας στη Λάρνακα, ο λαϊκός ζωγράφος Κυριάκος Κάσιαλος, νεότερος γιος του κορυφαίου ναΐφ ζωγράφου Μιχαήλ Κάσιαλου (1885- 1974) από την κατεχόμενη Άσσια.

Στις 10 Ιουλίου πέθανε στον Καναδά όπου ζούσε η πολυτάλαντη Κύπρια σκηνοθέτρια και μεταφράστρια Ιρένα Ιωαννίδου, κόρη του σπουδαίου συγγραφέα Πάνου Ιωαννίδη (1935– 2021).

Στις 13 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο διακεκριμένος μαέστρος Μαρίνος Μιτέλλας, έχοντας γνωρίσει την καθολική αναγνώριση και τον σεβασμό για τη μεγάλη του προσφορά στα μουσικά πράγματα της Κύπρου.

Έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 79 ετών, ο ιστορικός, συγγραφέας και τηλεοπτικός παραγωγός Άντρος Παυλίδης.

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιουλίου ο σκαπανέας των κυπριακών γραμμάτων, φιλόσοφος, ερευνητής και ποιητής Κλείτος Ιωαννίδης.

Στις 6 Αυγούστου ο θάνατος βρήκε την εμβληματική βιβλιοπώλισσα Ρουθ Κεσισιάν, εκδότρια και ψυχή του ιστορικού βιβλιοπωλείου Moufflon στη Λευκωσία, σε ηλικία 81 ετών.

Στις 12 Αυγούστου σίγησε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της παραδοσιακής κυπριακής μουσικής σκηνής, η Καλλιόπη Σπύρου, σε ηλικία 93 ετών.

Στις 11 Σεπτεμβρίου απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών ο διακεκριμένος Κύπριος αρχιμουσικός και συνθέτης Άγις Ιωαννίδης, πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ζωή του τόπου.

Στις 20 Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο γνωστός Λεμεσιανός Δώρος Ιερόπουλος, πρώην πρόδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού, με ενεργό ρόλο στην ίδρυση της ΕΘΑΛ, του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού και του ραδιοφωνικού σταθμού, ΚΑΝΑΛΙ 9,86.

Στις 6 Οκτωβρίου πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο Κώστας Επιφανίου, ιδρυτής των Εκδόσεων Κώστα Επιφανίου και του Βιβλιοπωλείου ΕΛΛΑΣ.

Στις 14 Οκτωβρίου έφυγε από τη ζωή, μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, η λογοτέχνις Ιφιγένεια Μετόχη, σε ηλικία 51 ετών.

Η σπουδαία σκηνοθέτρια Αλεξία Παπαλαζάρου απεβίωσε το μεσημέρι της 4ης Νοεμβρίου, μετά από γενναία μάχη που έδωσε για χρόνια με τον καρκίνο. Ήταν 56 ετών.

Στις 21 Νοεμβρίου έφυγε από τη ζωή, στη Βρετανία όπου ζούσε, ο αρχιτέκτων-πολεοδόμος, λογοτέχνης και άνθρωπος των Γραμμάτων, Ρόης Παπαγγέλου, αφήνοντας πολυσχιδές και αξιόλογο έργο.

Στις 12 Δεκεμβρίου έφυγε από τη ζωή ο σημαντικός ποιητής, πεζογράφος και κριτικός λογοτεχνίας Νίκος Πενταράς.

Στις 21 Δεκεμβρίου πέθανε στο Παρίσι, σε ηλικία 76 ετών, η σπουδαία μονωδός Αλεξάνδρα Παπατζιάκου, μια από τις πιο σημαντικές λυρικές φωνές που ανέδειξε ποτέ η Κύπρος.

Ανήμερα των Χριστουγέννων η κυπριακή ποίηση έχασε μια από τις πιο συνεπείς και στοχαστικές φωνές της με τον θάνατο του Μιχάλη Ζαφείρη σε ηλικία 78 ετών.