Η σπουδαία διάκριση για τη νεαρή Κύπρια τραγουδοποιό και τραγουδίστρια Della ήρθε, καθώς είναι πλέον κάτοχος του Βραβείου Music Moves Europe 2026, του κορυφαίου βραβείου της ΕΕ για ανερχόμενους καλλιτέχνες.

Η υποψηφιότητά της ευδοκίμησε και είναι μια από τους πέντε νικητές του έγκυρου MME Award, το οποίο για κάθε νικητή συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο €10.000.

Τα ΜΜΕ Awards ανακοίνωσαν τους φετινούς νικητές τους, τιμώντας ανερχόμενους καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη που ξεχωρίζουν για τον προοδευτικό τους χαρακτήρα.

Οι νικητές αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα, τη μουσική καινοτομία και την πολιτιστική ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής σκηνής, εκφράζοντας το δυναμικό της μέλλον και την αυξανόμενη διεθνή της απήχηση. Ανακοινώθηκαν επίσημα την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια εορταστικής τελετής απονομής στο Eurosonic Noorderslag (ESNS) στο Γκρόνινγκεν της Ολλανδίας.

Η βραδιά σηματοδότησε μια καθοριστική στιγμή για τη νέα γενιά μουσικών ταλέντων της Ευρώπης· οι Καμίγ Γιεμπέ (Camille Yembe, Βέλγιο), Carpetman (Ουκρανία), Della (Ντέλλα Σαββίδου, Κύπρος), Sarah Julia (Ολλανδία), και Ζόφι Ρόγερ (Sofie Royer, Αυστρία) είναι οι νικητές ενός Βραβείου MME, που συνοδεύεται από έπαθλο €10.000.

Το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής απονεμήθηκε στην Ισπανίδα Λία Κάλι (Lia Kali), η οποία έλαβε επίσης το Βραβείο Κοινού MME, όπως επέλεξαν μουσικόφιλοι από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο ψηφίζοντας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των Βραβείων. Το Μεγάλο Βραβείο, πέρα από τις €10.000 λαμβάνει επιπλέον κουπόνι «green touring» (για βιώσιμη περιοδεία) αξίας €5000, ενώ ακόμη €5000 λαμβάνει το Βραβείο Κοινού.

Βραβεία της ΕΕ

«Τα Βραβεία Music Moves Europe τιμούν τους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν τον ήχο της ηπείρου μας του αύριο και τον ταξιδεύουν πέρα από τα σύνορα της» δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Γκλεν Μικάλεφ, ο οποίος συνεχάρη θερμά όλους τους νικητές για το εξαιρετικό επίτευγμα.

Με την υποστήριξη του προγράμματος Creative Europe, τα Βραβεία Music Moves Europe αποτελούν το κορυφαίο βραβείο της ΕΕ για ανερχόμενους καλλιτέχνες, τιμώντας όσους διαμορφώνουν τον ευρωπαϊκό ήχο του σήμερα και του αύριο. Στόχος των Βραβείων είναι να ενισχύσουν τη διεθνή πορεία των καλλιτεχνών, έχοντας αναδείξει τα τελευταία 22 χρόνια μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής: Χούντελιν, Zaho de Sagazan, Stromae, Alyona Alyona, ROSALÍA, Meduza, Dua Lipa, Night Tapes, Fontaines D.C. και Christine and the Queens.

Οι νικητές επιλέχθηκαν από διεθνή κριτική επιτροπή που αποτελείται από την Τζες Ίσατ (παρουσιάστρια στο BBC Radio 1 και το BBC Introducing), τον Φίλιπ Κόσταλεκ (music programmer του Colours of Ostrava), την Κενζά Ναϊμι Ελ Φεζαζί (γαλλο-μαροκινή δημοσιογράφο για το Red Bulletin και το FIP), την Ανίκα Γουόλς (Head of International Music Strategy στο Spotify) και την Χούντελιν (νικήτρια του Βραβείου Κοινού MME 2025).

Ανεβαίνοντας στη σκηνή του ESNS

Οι 15 υποψήφιοι καλλιτέχνες εμφανίστηκαν στο ESNS, το κορυφαίο showcase φεστιβάλ και συνέδριο μουσικής της Ευρώπης, στο Γκρόνινγκεν της Ολλανδίας. Συμμετείχαν επίσης στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα MME, το οποίο μεταφέρει γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές από το χώρο της μουσικής βιομηχανίας.

Το πρόγραμμα οργανώνεται από τα φεστιβάλ ESNS και Reeperbahn Festival σε συνεργασία με τους εταίρους των Βραβείων MME: Liveurope, Yourope, Live DMA, IMPALA, Digital Music Europe, ICMP-CIEM, International Music Managers Forum (IMMF) και European Music Exporters Exchange (EMEE).

Τα Βραβεία Music Moves Europe αποτελούν βασικό μέρος της προσπάθειας της ΕΕ να στηρίξει και να προωθήσει τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μουσική. Μέσα από την ενδυνάμωση τόσο ανερχόμενων καλλιτεχνών όσο και επαγγελματιών του χώρου, τα Βραβεία MME συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ενωμένης, ποικιλόμορφης και δυναμικής ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής. Απονέμονται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του ESNS Showcase Festival & Conference στο Γκρόνινγκεν, με στόχο να ενισχύσουν τη διεθνή πορεία των πιο υποσχόμενων μουσικών ταλέντων της Ευρώπης.