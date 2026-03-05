Το έργο σύγχρονου χορού «Land of Darkness/ Land of Light» της χορογράφου Ανδρομάχης Δημητριάδου Λίνταλ επανέρχεται φέτος στη σκηνή, αυτή τη φορά στο Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

Το έργο παρουσιάζεται στις 9 Μαρτίου στο Centre Culturel Prince Henry – Salle des Fêtes, στο Βαλφερντάνζ, σε μια διοργάνωση της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, υπό την αιγίδα του πρέσβη Σπύρου Αττά και με τη στήριξη του συνδέσμου Cyprus and Luxembourg ASBL.

Η παράσταση δημιουργήθηκε από την ομάδα χορού Ασώματες Δυνάμεις σε συνεργασία με το κουαρτέτο εγχόρδων Fusionia και πρωτοπαρουσιάστηκε την άνοιξη του 2022 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και στο Θέατρο Ριάλτο, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικές αντιδράσεις από το κοινό.

Εμπνευσμένο από το κουαρτέτο εγχόρδων αρ. 14 «Ο θάνατος και η κόρη» του Φραντς Σούμπερτ, το έργο συνδυάζει τη ζωντανή κλασική μουσική με τον σύγχρονο χορό. Μέσα από τις ιστορίες και τις κινήσεις των σωμάτων έξι χορευτών και χορευτριών, η παράσταση εξερευνά θεμελιώδη υπαρξιακά ζητήματα: τη σχέση ζωής και θανάτου, την επιθυμία και την απώλεια, την ένταση ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, αλλά και την ανάγκη για ελπίδα και αλληλεγγύη.

Τη χορογραφική διεύθυνση υπογράφει η Ανδρομάχη Δημητριάδου Λίνταλ, ενώ τη μουσική ερμηνεύει το κουαρτέτο Fusionia: Μάριος Ιωάννου (βιολί), Σάββας Λαγού (βιολί), Σορίν Αλεξάντρου Χορλέα (βιόλα) και Ρομπέρτας Γκροντ (βιολοντσέλο).

Στη σκηνή συμμετέχουν οι χορευτές και συνδημιουργοί Χριστιάνα Ευτυχίου, Άνθη Κέττηρου, Γεωργία Κωνσταντίνου-Κλαρκ, Λοΐζος Κωνσταντίνου, Φούλη Στυλιανίδου και Σωτήρης Σωτηρίου. Τα κοστούμια σχεδίασε η Έλενα Κατσούρη και τους φωτισμούς ο Γιώργος Λάζογλου. Τη φωτογραφία υπογράφει ο Παύλος Βρυωνίδης και τον γραφιστικό σχεδιασμό ο Ερσντ Λίνταλ. Η διάρκεια της παράστασης είναι 40 λεπτά.

Πριν από την παρουσίαση στο Λουξεμβούργο, η ομάδα θα πραγματοποιήσει ανοιχτή πρόβα στη Λευκωσία, το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 5μ.μ., στη Στέγη Χορού Λευκωσίας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Κρατήσεις θέσεων: 99360503