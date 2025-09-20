5.429 μέρες, τουλάχιστον, χρειάστηκαν το 2023 τα Δικαστήρια μας για να δικάσουν σε 2ο βαθμό διοικητικές υποθέσεις. Αυτές που, καθυστερώντας, επιβαρύνουν τους απλούς πολίτες. Που συχνά κολλάνε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και του «τα ζώα μου αργά»!

Αυτός ο …κυπριακός χρόνος τακτοποίησης υποθέσεων που κολλάνε σε γρανάζια του λάου-λάου, είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με το 2022 και μακράν ο υψηλότερος στην Ευρώπη.

136 κρίσιμα (δηλαδή, άκρως απαραίτητα) φάρμακα καταγράφονται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), από το 2022 έως τον Οκτώβριο του 2024.

Όπως γράφει η Μαριλένα Παναγή στον «Φ», οι εδώ εθνικές Αρχές ανέφεραν ελλείψεις για 136 κρίσιμα φάρμακα, ενώ τον περασμένο Μάρτιο βρίσκονταν σε έλλειψη 34 φάρμακα, εκ των οποίων τα 16 περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των βασικών φαρμάκων.

210 και πλέον, τοποθεσίες έχουν εντοπιστεί από ανταποκριτές των μεγάλων, ξένων ειδησεογραφικών πρακτορείων και εφημερίδων και τηλεοπτικών σταθμών στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας, όπου παιδιά από την Ουκρανία έχουν μεταφερθεί για στρατιωτική εκπαίδευση, για κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλες μορφές αναγκαστικής επανεκπαίδευσης από τη Ρωσία στο πλαίσιο ενός προγράμματος μεγάλης κλίμακας απελάσεων, ανέφερε η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Γέιλ σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την περασμένη Τρίτη και η οποία χρησιμοποίησε πληροφορίες ανοιχτού κώδικα και δορυφορικές εικόνες.

Το Κίεβο καταγγέλλει ότι η Ρωσία έχει μεταφέρει, απελάσει παράνομα ή και εκτοπίσει βίαια περισσότερα από 19.500 παιδιά από την Ουκρανία στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, κατά παράβαση των συμβάσεων της Γενεύης. Το Γέιλ έχει εκτιμήσει ότι θα μπορούσε να είναι περίπου 35.000!

11ος κατετάγη ο Έλληνας αθλητής του άλματος εις μήκος Μίλτος Τεντόγλου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο. «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει. Ένιωθα υπέροχα και πολύ δυνατός στο ζέσταμα. Ίσως, έκανα λάθος που έβαλα παραπάνω ένταση, από ό,τι συνήθως, στη διάρκεια της προθέρμανσης, αλλά πραγματικά νιώθω ότι είμαι στην καλύτερη κατάσταση της ζωής μου και πίστεψα ότι όλα θα πάνε καλά», δήλωσε στη μικτή ζώνη, μετά τον αγώνα.

Το διαδίκτυο πλημμύρησε από συμπαράσταση και υπέροχα λόγια. Όπως αυτά, από τον φίλο Τέλη Σαμαντά, που έγραψε στο Facebook: «Μίλτο, δίπλα σου: Στις τόσες χαρές που μας έχεις προσφέρει χωράει και καμιά λύπη».

6-8 μικρές φώκιες γεννιούνται κάθε χρόνο σε θαλάσσιο σπήλαιο της βόρειας Καρπάθου, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όπως γράφει στο #FACT Newsletter της η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, η μεσογειακή φώκια είναι ένα από τα πιο απειλούμενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον κόσμο και η Κάρπαθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους αναπαραγωγής της στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στη διατήρηση του είδους.

800.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στη Γαλλία, προκειμένου να πιέσουν τον νέο πρωθυπουργό, Σεμπαστιέν Λεκορνί, να επανεξετάσει τις περικοπές στον προϋπολογισμό και να λάβει μέτρα για μισθούς, συντάξεις και δημόσιες υπηρεσίες. Από τις πορείες σε όλη τη χώρα επηρεάστηκε η λειτουργία των σχολείων, καθώς επίσης και οι σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές.

Είναι προφανές ότι, μέσα σε όλο αυτό το πολεμικό κλίμα από βορρά και νότο, συν η δασμολογική πολιτική του ασυμμάζευτου Τραμπ, ακόμα και οι πιο εύπορες, κάποτε, χώρες της ΕΕ έχουν γονατίσει οικονομικά. Οι πολίτες τους να δεις…

4 αιώνων πρωτόκολλο έσπασε ο Βασιλιάς της Αγγλίας Κάρολος ο 3ος, καθώς έγινε ο 1ος Βρετανός μονάρχης που παραβρέθηκε σε καθολική νεκρώσιμη ακολουθία.

Συγκεκριμένα, σε αυτήν της δούκισσας Αικατερίνης (Κάθριν Γουόρσλεϊ) η οποία παντρεύτηκε το 1961 τον πρίγκιπα Εδουάρδο, δούκα του Κεντ και εξάδελφο της βασίλισσας Ελισάβετ, και απεβίωσε στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 92 ετών. Τελικά, σκέφτομαι, ο θάνατος είναι ίσως η μόνη δύναμη στον κόσμο που μπορεί να σπάσει βασιλικό πρωτόκολλο αιώνων!…

(*) Κάθε Σάββατο η Στήλη βλέπει τα Πρόσωπα και Προσωπεία με την ματιά των Αριθμών