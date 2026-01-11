Ναι, είναι μοντάζ. Ναι, πρόκειται για υβριδική επίθεση. Ναι, μπορεί οι κατασκευαστές να είναι ξένοι. Με λεπτομέρεια η στήλη εξήγησε χθες ότι τα προαναφερθέντα ισχύουν. Τόνισε, όμως, πέραν αυτών, γιατί η υπόθεση του βίντεο διαφθοράς είναι και σκάνδαλο. Γι’ αυτό και πρέπει να διερευνηθεί εις βάθος. Και να υπάρξει τιμωρία (αν αυτή η έννοια έχει ακόμη απήχηση και το δύσμοιρο κυπριακό κράτος δεν έχει περιέλθει σε κατάσταση απόλυτης νάρκωσης).

Πλήρης διερεύνηση και τιμωρία, όμως, μπορεί να υπάρξει μόνο αν ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης το αποφασίσει. Αν συνειδητοποιήσει ότι οι μέχρι στιγμής χειρισμοί, όχι μόνο δεν ικανοποιούν την πλειοψηφία των πολιτών αλλά την εξοργίζουν ακόμη περισσότερο.

Θα επιχειρήσουμε να παραθέσουμε ποια θα ήταν η δική μας αντίδραση αν βρισκόμασταν στη θέση του Προέδρου. Όχι από αλαζονεία βεβαίως. Με ταπεινότητα. Επειδή έτσι είναι πιο εύκολο να καταδείξουμε όσα, κατά την άποψη μας, έπρεπε να είχαν από την πρώτη στιγμή γίνει και δεν έγιναν.

Αν, λοιπόν, ήμουν στη θέση σου κύριε Πρόεδρε, θα καλούσα αμέσως μόλις κυκλοφόρησε το περιβόητο βίντεο όλα τα κανάλια. Απευθυνόμενος στους πολίτες θα ομολογούσα με κάθε σοβαρότητα πως το εν λόγω βίντεο, όποιοι ντόπιοι ή ξένοι και αν το κατασκεύασαν, εκθέτει και διασύρει την Κύπρο, την Κυβέρνηση και εμένα προσωπικά. Θα καλούσα αμέσως όλες τις αρμόδιες αρχές (Νομική Υπηρεσία, Αστυνομία, Αρχή κατά της Διαφθοράς κ.α.) και θα απαιτούσα έρευνα εις βάθος με χρονική διάρκεια μερικών ημερών. Θα δεσμευόμουν πως τα αποτελέσματα των ερευνών της κάθε Αρχής θα τα έδιδα αυτούσια στη δημοσιότητα. Και όποιος διαφανεί ότι υποπίπτει σε ενδεχόμενο ποινικό αδίκημα να κατηγορηθεί.

Αν ήμουν στη θέση σου κύριε Πρόεδρε, ευρισκόμενος στην Προεδρία της ΕΕ, θα ζητούσα αμέσως από ευρωπαίους ειδικούς να έρθουν στην Κύπρο και να ξεψαχνίσουν και το βίντεο και όσους εμπλέκονται σε αυτό. Δίδοντας πλήρη εικόνα στο λαό, προερχόμενη από ανεξάρτητους ξένους εμπειρογνώμονες.

Αν ήμουν στη θέση σου κύριε Πρόεδρε, θα έπαυα αμέσως τον διευθυντή του γραφείου μου. Εξηγώντας ότι μπορεί οι αναφορές του στο βίντεο, απλώς, να εξηγούν τη διαδικασία πώς ένας ξένος επενδυτής μπορεί να δραστηριοποιηθεί προσφέροντας ταυτόχρονα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όμως, η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια αλλά πρέπει και να φαίνεται τίμια. Ως εκ τούτου, με το σάλο που προκάλεσε το βίντεο, αυτή η επιλογή είναι μονόδρομος και όφειλε να την είχε ακολουθήσει από μόνος του ήδη ο κ. Χαραλάμπους.

Αν ήμουν στη θέση σου κύριε Πρόεδρε, θα ξεμπρόστιαζα τον Λακκοτρύπη. Δηλώνοντας δημοσίως ότι δεν εκπροσωπεί ούτε εμένα, ούτε την Κυβέρνηση. Ότι ποτέ δεν του έδωσα δικαίωμα να λειτουργεί ως μεσάζοντας για να φέρνει ξένους επενδυτές, να κάνουν εισφορές για να προωθούνται τα επαγγελματικά τους συμφέροντα. Αν βεβαίως, δεν είχα την παραμικρή τέτοια σχέση μαζί του, όπως ο πρώην υπουργός ισχυρίστηκε στο βίντεο (στα πλάνα που επιλέγησαν από τους κατασκευαστές).

Αν ήμουν στη θέση σου κύριε Πρόεδρε, θα καλούσα την Αστυνομία να ανακρίνει εντατικά τον Λακκοτρύπη. Να προβεί σε εξονυχιστική έρευνα ώστε να μπορώ να δώσω με λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία για κάθε εταιρεία με την οποία ήρθε σε επαφή και την καθοδήγησε να εισφέρει στο κράτος ή στο Φορέα που διαχειρίζεται η κ. Καρσερά.

Αν ήμουν στη θέση σου κύριε Πρόεδρε, θα ζητούσα από το αρμόδιο τμήμα του κράτους να δώσει στη δημοσιότητα όλες τις εταιρείες οι οποίες κατέθεσαν εισφορές στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Έτσι ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί και ποιες από αυτές, ενδεχομένως, να ευνοήθηκαν από το δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο.

Αν ήμουν στη θέση σου κύριε Πρόεδρε, θα απαιτούσα δημοσίως από τον Χρυσοχό να δηλώσει ότι οι αναφορές του στο βίντεο δεν ισχύουν στην πράξη. Ότι δεν διατηρούμε καμία σχέση όπως την περιέγραψε. Τόσο στενή και τόσο φιλική (χρησιμοποιώντας τον προσβλητικό χαρακτηρισμό της «φιλενάδας») ώστε με ένα τηλεφώνημα να διευθετεί επαγγελματικά θέματα. Αν, βεβαίως, δεν είχα τέτοια διασύνδεση.

Αν ήμουν στη θέση σου κύριε Πρόεδρε, θα ζητούσα αμέσως τη δημοσιοποίηση όλων ανεξαιρέτως των εισφορών που έγιναν στο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης του οποίου προΐσταται η κ. Καρσερά. Παράλληλα, θα ζητούσα την ετοιμασία νομοσχεδίου έτσι ώστε να δημοσιοποιούνται μελλοντικά όλες ανεξαιρέτως οι εισφορές.

Τέλος, αν ήμουν στη θέση σου κύριε Πρόεδρε, θα προέβαινα από την πρώτη στιγμή σε απολογία προς την κοινωνία, επειδή άθελά μου, επιτράπηκε σε μερικούς τύπους να συμπεριφερθούν με τρόπο που αξιοποίησαν κάποιοι με αποτέλεσμα να διασυρθεί -για μια ακόμη φορά- η Κύπρος.

Αν τα έκανες όλα αυτά από την πρώτη στιγμή κύριε Πρόεδρε, δεν θα χρειαζόταν η δήλωση «δεν θα δώσω σε κανέναν το δικαίωμα να με κατηγορήσει για διαφθορά». Διότι οι πράξεις θα υπερκάλυπταν τη δήλωση. Σκέψου το σήμερα και πράξε αύριο…