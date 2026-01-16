Η ΑΜΥΝΑ και η ασφάλεια δεν είναι αφηρημένες έννοιες, συνδέονται ευθέως με την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία των κοινωνιών, ανέφερε ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, μιλώντας σε διαπιστευμένους ανταποκριτές ευρωπαϊκών και διεθνών μέσων ενημέρωσης. Η Κύπρος ως Προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσει σε αυτό το πεδίο, λόγω και των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

ΤΟ έχουμε αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν και θα το επαναλαμβάνουμε και τώρα, ότι η γεωγραφική θέση της Κύπρου της προσδίδει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Σημασία, την οποία αναγνωρίζουν όλοι, φίλοι και αντίπαλοι, εχθροί. Γι αυτό και θα πρέπει να την αξιοποιούμε στο έπακρο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Άμυνας, θέτοντας το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας τη συνέδεσε με την ανάγκη ευρωπαϊκής συνεργασίας, για την προστασία κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών και για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Θαλάσσιας Ασφάλειας, σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους διεθνείς εταίρους της Ένωσης. Έβαλε δε στην εξίσωση και την αναβάθμιση των υποδομών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και έδωσε ως παράδειγμα, λιμάνι Λεμεσού, Ναυτική Βάση Μαρί. Η αναβάθμιση της Ναυτικής Βάσης στο Μαρί συζητείται εδώ και χρόνια. Υπήρξαν σχεδιασμοί, αλλά και σχέδια. Τώρα φαίνεται να προχωρεί. Όπως και η Αεροπορική Βάση στην Πάφο.

ΑΥΤΑ είναι αναγκαία έργα, από τη στιγμή κατά την οποία γίνεται λόγος για ενίσχυση της ασφάλειας, εθνικής και ευρωπαϊκής. Το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ε.Ε., η περιοχή μας ευρύτερα, βρίσκονται ενώπιον πολλών ανακατατάξεων, αποτελεί μονόδρομο η υλοποίηση σχεδιασμών.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και η αναβάθμιση των δυο Βάσεων, σε συνδυασμό με άλλες κινήσεις ενίσχυσης, αφορούν την άμυνα και την αποτρεπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρέπει, ωστόσο, ο όλος αυτός σχεδιασμός να συνδεθεί με συγκεκριμένες ενέργειες και σχέδια. Να συνδεθεί με την ευρύτερη ασφάλεια, της Ευρώπης και της περιοχής.

ΑΥΤΗ η διασύνδεση είναι πρόδηλη. Γίνεται αντιληπτή από όλους τους διεθνείς και τοπικούς παίκτες. Είναι γνωστό ότι στο παρελθόν μεγάλοι παίκτες αξιοποιούσαν τη γεωστρατηγική μας θέση, χωρίς να μας ρωτήσουν ή να συνεννοηθούν μαζί μας. Από ότι παρακολουθούμε τούτο φαίνεται να αλλάζει. Υπάρχουν συζητήσεις και διαμορφώνονται σχεδιασμοί, που αφορούν όλους. Μένει, βέβαια, αυτά να τα δούμε και στην πράξη και να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα. Όλα, άλλωστε, κρίνονται εκ του αποτελέσματος.