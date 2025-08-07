Γύρω στις 3.25 τα ξημερώματα σήμερα σημειώθηκε έκρηξη σε εκθεσιακό χώρο αυτοκινήτων στην Έγκωμη, Λευκωσία.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο όπου από τις επιτόπιες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη κύρια είσοδο του εκθεσιακού χώρου. Περαιτέρω εξετάσεις θα διενεργηθούν σήμερα το πρωί.

Η έκρηξη έγινε θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αρκετούς πολίτες να διερωτώνται τι συνέβη καθώς ένας δυνατός ήχος έκρηξης τα ξημερώματα τους προκάλεσε ανησυχία.