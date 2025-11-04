Βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλές κακώσεις σε ζωτικά όργανα ήταν η αιτία θανάτου του 60χρονου ποδηλάτη και ιατρού από την Αυστρία, Gunter Kohrgruber, ο οποίος έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Δευτέρας στη Λεμεσό.

Την νεκροτομή επί της σορού του διενήργησε ο ιατροδικαστής Ορθόδοξος Ορθοδόξου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Υπενθυμίζεται ότι το νέο θανατηφόρο σημειώθηκε γύρω στις 13:10 το μεσημέρι της Δευτέρας (03/11) στην επαρχία Λεμεσού. Οι συγκυρίες είναι τραγικές αφού σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η ομάδα των τουριστών που αφίχθηκε από την Αυστρία και διαμένει στην Πάφο, μετέβη στη Λεμεσό, μεταφέροντας τα ποδήλατά της με βαν, για να ποδηλατήσει στην περιοχή της Πλατανίσκιας και το Πισσούρι.

Σε δηλώσεις του στη σκηνή του θανατηφόρου, ο υπεύθυνος Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι ο 32χρονος οδηγός, ενώ οδηγούσε το σαλούν όχημά του στον δρόμο Πισσούρι προς Πλατανίσκια, σε κάποιο σημείο λίγο μετά τον αυτοκινητόδρομο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με τον 60χρονο ποδηλάτη, ο οποίος κινούνταν με αντίθετη κατεύθυνση. Από τη σύγκρουση, ο ποδηλάτης, βρήκε ακαριαίο θάνατο. Πληροφορίες της ιστοσελίδας μας αναφέρουν ότι το θύμα ποδηλατούσε με ομάδα τριών άλλων ποδηλατών, οι οποίοι κατά την επιστροφή τους, προπορεύονταν λίγο πιο μπροστά από τον 60χρονο. O τελευταίος όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Οι φίλοι του θύματος, σε κάποια στιγμή, τον αναζήτησαν και τότε εντόπισαν τον φίλο τους νεκρό στην άκρη του δρόμου. Στον οδηγό του αυτοκινήτου έγινε έλεγχος αλκοόλης και ναρκοτεστ, με αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ ο ποδηλάτης φορούσε προστατευτικό κράνος.