Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι του Σαββάτου στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου στην περιοχή Παρεκκλησιάς στη Λεμεσό, όταν οδηγός ηλεκτρικού ποδηλάτου συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ποδηλάτης τραυματίστηκε και ασθενοφόρο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το τροχαίο.