Αναφορικά με ανακοίνωση του Κόμματος για τα Ζώα και δημοσιεύματα στα οποία γίνεται αναφορά για εξαφανίσεις γάτων για σκοπούς κατανάλωσης, η Αστυνομία πληροφορεί τα ακόλουθα:

Χθες το απόγευμα μέλη της Αστυνομίας για τα Ζώα συνοδευόμενα από εκπρόσωπο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, διενήργησαν έρευνες, κατόπιν συγκατάθεσης των ενοίκων, σε δύο διαμερίσματα στη Λευκωσία, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε το επιλήψιμο.

Κάθε καταγγελία που γίνεται στην Αστυνομία που αφορά κακοποίηση, κακομεταχείριση ή θέματα ευημερίας των ζώων, διερευνάται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Καλούμε τους πολίτες εάν έρθουν στην αντίληψή τους τέτοια περιστατικά να προχωρούν άμεσα σε καταγγελία στην Αστυνομία για διερεύνηση.

Ισχυρισμοί χωρίς την ύπαρξη τεκμηριωμένων στοιχείων, δεν αποτελούν επαρκή μαρτυρία, στη βάση της οποίας η Αστυνομία μπορεί να προχωρήσει σε διερεύνηση και στοιχειοθέτηση υποθέσεων.

Η ευημερία των ζώων μας αφορά όλους. Με τη συνεργασία πολιτών και των αρμόδιων αρχών διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ευημερία τους.