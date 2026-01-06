Έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 03:20 τα ξημερώματα της Δευτέρας (06/01) έξω από την είσοδο γραφείων εταιρείας στη Λεμεσό, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία από τις εξετάσεις στη σκηνή από μέλη της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και πυροτεχνουργός της ΑΔΕ Λεμεσού, διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από εργοστασιακή χάρτινη κροτίδα, η οποία τοποθετήθηκε στη βάση της γυάλινης πρόσοψης του υποστατικού. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη πρόσοψη.

Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση για περαιτέρω εξετάσεις κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης, ενώ το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση ως απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες.