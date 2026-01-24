Σε ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη του χθεσινού σοβαρού επεισοδίου με μαχαίρωμα στη Λάρνακα προχώρησε σήμερα το ΤΑΕ Λάρνακας, κατόπιν εξετάσεων. Πρόκειται για 30χρονο Ελληνοκύπριο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για σωρεία σοβαρών αδικημάτων.

Συγκεκριμένα, ο 30χρονος Στέλιος Γεωργίου, καταζητείται για απόπειρα φόνου, πράξεις που αποσκοπούν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμό, ληστεία και μαχαιροφορία, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 23 Ιανουαρίου 2026 στη Λάρνακα. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές τα κίνητρα της εγκληματικής ενέργειας αποδίδονται σε προσωπικές διαφορές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ύποπτος κρίνεται επικίνδυνος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές εξετάσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Η κατάσταση της υγείας του θύματος χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στο τηλέφωνο 24-804060, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.