Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη έντεκα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, οδήγηση υπό την επήρρεια αλκοόλης, παράνομη κατοχή περιουσίας, καθώς και για παράνομη παραμονή.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 502 οχήματα και ελέγχθηκαν 689 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 35 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 321 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, από τις οποίες ξεχωρίζουν τρεις καταγγελίες οδηγών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Συνολικά έγιναν 71 έλεγχοι αλκοόλης. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα.