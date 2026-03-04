Συνολικά 16 άτομα από την Κύπρο, οκτώ ασθενείς και οι οκτώ συνοδοί τους, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, όπως ανέφερε στο philenews η διευθύντρια του ΟΑΥ, Μόνικα Κυριάκου.

Ο ΟΑΥ, πρόσθεσε, «βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τα νοσηλευτήρια στα οποία νοσηλεύονται οι ασθενείς, όσο και με την πρεσβεία της Κύπρου στο Ισραήλ, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες που απαιτούνται για τον επαναπατρισμό τους».

Μέχρι στιγμής, δύο οικογένειες έχουν εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψουν στην Κύπρο, ενώ έχουν ήδη γίνει επαφές και έχει προγραμματιστεί η επιστροφή ακόμη τριών ασθενών.

Παράλληλα, έχουν γίνει οι απαραίτητες συνεννοήσεις με νοσοκομεία στην Κύπρο για συνέχιση της νοσηλείας τους. Ωστόσο, όπως σημείωσε, αυτό που αναμένεται είναι το πράσινο φως από τις αρχές του Ισραήλ για να πραγματοποιηθούν οι αεροκομιδές.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, φαίνεται ότι η σχετική άδεια δεν θα δοθεί σήμερα, «γεγονός που καθιστά πιθανό η πρώτη αεροκομιδή να πραγματοποιηθεί αύριο, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Την ίδια ώρα, «τα νοσηλευτήρια σε Κύπρο και Ισραήλ, καθώς και η εταιρεία αεροκομιδών», βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για να προχωρήσουν άμεσα οι μεταφορές μόλις δοθεί η σχετική άδεια.

Η κ. Κυριάκου τόνισε ότι «η εξέλιξη της διαδικασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι ισχύει στον εναέριο χώρο», εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξουν περιορισμοί για αεροσκάφη μεταφοράς ασθενών προς ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι προς το παρόν «δεν μπορούν να αποστέλλονται νέα περιστατικά από την Κύπρο στο Ισραήλ, όπως γινόταν μέχρι σήμερα».

Έχει ήδη υπάρξει συνεννόηση με την Ελλάδα και άλλες χώρες, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την υποδοχή περιστατικών «εάν προκύψει ανάγκη το επόμενο διάστημα» σημείωσε.