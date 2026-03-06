Ξεκρέμαστοι και χωρίς καμία βοήθεια από το κράτος, οι Κύπριοι ασθενείς που μεταβαίνουν σε νοσοκομεία της Γαλλίας για ιατρικές επεμβάσεις. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής Υγείας της Βουλής, εδώ και αρκετό καιρό «δεν υπάρχει κανένας από την κυπριακή πρεσβεία για να τους καθοδηγήσει για τις μετακινήσεις τους ή για τις μεταφράσεις κατά τις επισκέψεις τους στα νοσοκομεία».

Μάλιστα, όπως ανέφερε η βουλευτής του ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου, απευθυνόμενη στον υπουργό Υγείας Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, «ένας κύπριος πολίτης που ζει στη Γαλλία, ανέλαβε να τους βοηθά, τους συνοδεύει στις επισκέψεις τους στους γιατρούς και κάνει τις μεταφράσεις. Για καλή μας τύχη βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος διότι οι ασθενείς βρίσκονται πραγματικά στο έλεος του Θεού». «Έχουμε στείλει επιστολές στους υπουργούς Εξωτερικών και Υγείας. Σε κάποια στιγμή απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών και είπε ότι το θέμα το έχει αναλάβει το υπουργείο Υγείας. Έκτοτε δεν έχει γίνει τίποτα», πρόσθεσε, με τον υπουργό Υγείας να δεσμεύεται να ερευνήσει το ζήτημα και να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες.

Ενώπιον του υπουργού Υγείας, ο οποίος είχε χθες την πρώτη του συνάντηση με την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, τέθηκαν διάφορα ζητήματα, με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Νίκο Κέττηρο να τον καλεί να προχωρήσει σε εξεύρεση λύσεων στο νοσοκομείο Αμμοχώστου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο «πιλοτικό σύστημα καταγραφής δεδομένων».

«Σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε από εργαζομένους του νοσοκομείου, το σύστημα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και υπάρχει πραγματικός φόβος ότι από τη Δευτέρα οι εγγραφές ασθενών να γίνονται ακόμη και χειρόγραφα, με «λαδόκολλα», είπε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, προσθέτοντας ότι «εάν αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται, πρόκειται για μια απαράδεκτη κατάσταση για ένα δημόσιο νοσοκομείο το 2026». Και σε αυτή την περίπτωση ο υπουργός Υγείας ζήτησε χρόνο για να ενημερωθεί και να επανέλθει και ταυτόχρονα προχώρησε σε ενημέρωση των βουλευτών για το ζήτημα της έλλειψης νοσηλευτών στην Κύπρο.

Πρόκειται είπε, «για ένα πρόβλημα υπαρκτό και οι ανάγκες δεν αφορούν μόνο τα νοσοκομεία αλλά και άλλες δομές. Πρόβλημα, υπάρχει, για παράδειγμα και στα κέντρα αποκατάστασης, τα οποία αναμένεται ότι τώρα με την ψήφιση της νομοθεσίας θα αποταθούν κοντά μας για να αδειοδοτηθούν».

Όπως ενημέρωσε ο κ. Χαραλαμπίδης, «ο ελλαδίτης καθηγητής, στον οποίο το Υπουργείο ανέθεσε να ετοιμάσει εισηγήσεις και να μας δώσει λύσεις του προβλήματος, βάσει του χρονοδιαγράμματος που είχαμε δώσει θα παραδώσει, αν δεν κάνω λάθος, την έκθεση του στις 8 Μαρτίου». Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης έστειλε και μήνυμα προς τους εμπλεκόμενους στο ζήτημα φορείς, οι οποίοι διαφωνούν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να προχωρήσει το υπουργείο Υγείας σε διορθωτικές κινήσεις: «Γνωρίζω τις διαφωνίες, κατανοώ τις διαφωνίες, κατανοώ τις αντιδράσεις, τις σέβομαι αλλά, επειδή αντιλαμβάνεστε, μπορεί να μην καμφθούν ποτέ αυτές οι αντιδράσεις, εμείς πρέπει να προχωρήσουμε και η Βουλή πρέπει να προχωρήσει σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα».