Η δημόσια συζήτηση για την προχθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να τεθεί σε διαθεσιμότητα η Άννα Αριστοτέλους από τα δημόσια αξιώματα που κατέχει, έφερε στην επιφάνεια το θέμα των ενδεχόμενων πειθαρχικών ευθυνών του ανώτερου στελέχους της Αστυνομίας, Μιχάλη Κατσουνωτού.

Γι΄ αυτό ακριβώς το θέμα σημειώθηκε ουσιαστική εξέλιξη χθες, όπως πληροφορείται ο «Φ».

Μετά από έρευνα που είχε προηγηθεί και πραγματοποιήθηκε από a, αποφασίστηκε όπως ο Μιχάλης Κατσουνωτός κατηγορηθεί για πειθαρχικής φύσεως παραπτώματα.

Η αυλαία για την εν λόγω πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του κ. Κατσουνωτού, όπως ανέφερε ενημερωμένη πηγή στον «Φ», άνοιξε χθες. Μετά από κλήτευση που είχε λάβει από τα μέσα του τρέχοντος μήνα, ο Μιχάλης Κατσουνωτός, παρουσιάστηκε χθες ενώπιον του πειθαρχικού δικαστικού σώματος με τη συνοδεία του δικηγόρου του Μόδεστου Πογιατζή.

Όπως πληροφορούμαστε, το πειθαρχικό κατηγορητήριο περιλαμβάνει αδικήματα ανάρμοστης συμπεριφοράς, καθώς και παράλειψης και παράβασης καθήκοντος.

Κατά τη χθεσινή πρώτη εμφάνιση ενώπιον του πειθαρχικού δικαστικού οργάνου ο δικηγόρος του κ. Κατσουνωτού ζήτησε χρόνο να μελετήσει το πειθαρχικό κατηγορητήριο και το σχετικό μαρτυρικό υλικό.

Χθες, εξάλλου, μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» (OMEGA) και στη δημοσιογράφο, Στέλλα Σάββα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης, είχε αναφέρει ότι εντός των ημερών θα υπήρχαν εξελίξεις σε σχέση με το θέμα των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του Μιχάλη Κατσουνωτου. Είχε πει πως δεν θυμόταν ακριβείς ημερομηνίες για να αναφέρει συγκεκριμένα δεδομένα.

Τι αφορά η πειθαρχική

Η πειθαρχική έρευνα αφορά τα γεγονότα του 2022. Την επίμαχη περίοδο ο κ. Κατσουνωτός ως επικεφαλής της ΥΚΑΝ φερόταν να επικοινωνούσε με κρατούμενο των Κεντρικών Φυλακών και να του ζητεί όπως εντοπίσει στοιχεία για την τότε διευθύντρια του σωφρονιστικού ιδρύματος, Άννα Αριστοτέλους.

Η τελευταία στις 20 Ιουνίου (2022), έκανε καταγγελία στον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος διόρισε τον κ. Αχιλλέα Αιμιλιανίδη ως ποινικό ανακριτή για να διεξάγει ποινική έρευνα. Η έρευνα ολοκληρώθηκε και η έκθεση του κ. Αιμιλιανίδη παραδόθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Όπως είχαν αναφέρει σε κοινή ανακοίνωσή τους ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας δεν διαπιστώθηκε πως ο κ. Κατσουνωτός διέπραξε το αδίκημα της διαφθοράς, αλλά προσέθετε πως «ο κ. Αιμιλιανίδης ανέφερε ότι θεωρεί πως ο κ. Κατσουνωτός πιθανόν να διέπραξε το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας με βάση την πρώτη παράγραφο του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα και το αδίκημα της συνωμοσίας με βάση το άρθρο 373 του Ποινικού Κώδικα. Και τα δύο αυτά αδικήματα αποτελούν πλημμελήματα και τιμωρούνται με μέγιστη ποινή φυλάκισης τα δύο έτη και/ή με χρηματική ποινή €2.562».

Είχαν εξηγήσει πως τα όσα εισηγήθηκε ο κ. Αιμιλιανίδης (βλ. κατάχρηση εξουσίας και συνωμοσία), αξιολογήθηκαν με βάση δυο κριτήρια: (α) κατά πόσο στοιχειοθετείται οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, και σε τέτοια περίπτωση (β) κατά πόσο ενδείκνυται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον να προχωρήσει τέτοια ποινική δίωξη.

Είχαν αναφερθεί στην κατάληξη: «Κατά την αξιολόγηση των δύο κριτηρίων που αναφέρονται πιο πάνω, μας προβλημάτισε, μεταξύ άλλων, η ποιότητα και η δύναμη της μαρτυρίας που έχει συλλεχθεί κατά την ποινική ανάκριση. Πέραν των πιο πάνω προβληματισμών, λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα της δράσης του κ. Κατσουνωτού, την προσπάθεια του για αποτροπή διάπραξης σοβαρών αδικημάτων και την απουσία στοιχείων που στοιχειοθετούν πράξη διαφθοράς, όπως επεξηγήθηκε προηγουμένως, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον με την προώθηση ποινικής υπόθεσης εναντίον του κ. Κατσουνωτού. Το δημόσιο συμφέρον δεν είναι μία γενική και αόριστη έννοια, αλλά αναλύεται στην κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο Lord Shawcross A.G. της Αγγλίας το 1951 “It has never been the rule -I hope it never will be- that suspected criminal offences must automatically be the subject of prosecution”».



Οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας κατέληγε σημειώνοντας πως ο κ. Κατσουνωτός μπορεί να ελεγχθεί πειθαρχικά: «Παρά την πιο πάνω κατάληξή μας όσον αφορά την ποινική πτυχή, θεωρούμε ότι οι ενέργειες του κ. Κατσουνωτού θα μπορούσαν να ελεγχθούν πειθαρχικά σε σχέση με τον τρόπο επικοινωνίας του με τον εν λόγω κατάδικο και τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του. Συνεπώς θα διαβιβάσουμε το αναγκαίο υλικό στην αρμόδια Αρχή για να το εξετάσει και να αποφασίσει κατά πόσο δικαιολογείται η λήψη πειθαρχικών μέτρων εναντίον του».

Είναι στη βάση αυτού που ανατέθηκε στον βοηθό αρχηγό Αστυνομίας, Γιαννάκη Γεωργίου, η πειθαρχική έρευνα και η κατάληξη να διωχθεί ο κ. Κατσουνωτός.

Να σημειωθεί πως πληροφορίες που αναφέρουν ότι κινήθηκε οποιαδήποτε διαδικασία σε βάρος του κ. Κατσουνωτού για το θανατηφόρο του 2012, δεν επιβεβαιώνονται.

Η υπόθεση

Αριστοτέλους και Δημητρίου κλήθηκαν (16/6) να δώσουν τις θέσεις τους στο αρχηγείο Αστυνομίας ως ελεγχόμενες για το θέμα του μεγάλου όγκου εγγράφων που βρέθηκε στην οικία αρχιδεσμοφύλακα, στο πλαίσιο εκτέλεσης εντάλματος έρευνας για άλλη υπόθεση που αφορά διαφθορά, παράνομες οικονομικές συναλλαγές και συνεργασία με κρατούμενους με στόχο χρηματικό όφελος. Αυτό που εξετάζει η Αστυνομία είναι κατά πόσο τα έγγραφα μεταφέρθηκαν από τις Κεντρικές Φυλακές στην οικία του δεσμοφύλακα την περίοδο που Αριστοτέλους και Δημητρίου θήτευαν στο σωφρονιστικό ίδρυμα, ως διευθύντρια και ανώτερη λειτουργός, αντιστοίχως. Προχθές το Υπουργικό αποφάσισε τον τερματισμό του αναπληρωματικού διορισμού της κ. Αριστοτέλους στο Υπουργείο Άμυνας από 25 Ιουνίου 2025. Παράλληλα υπέβαλε σύσταση προς την ΕΔΥ όπως η κα Αριστοτέλους τεθεί σε διαθεσιμότητα. Όπερ και εγένετο χθες.

Αριστοτέλους: «Μην προσπαθείτε να μου εκμαιεύσετε μαρτυρία»

Ο πρώην διοικητής της ΜΜΑΔ, Σάββας Χρίστου, αποκάλυψε ότι ανάμεσα στα έγγραφα ήταν και κάποια που υπέγραφε ο ίδιος

Ο χθεσινός απόηχος της διαθεσιμότητας της Άννας Αριστοτέλους στο πλαίσιο ποινικού ελέγχου της για τα διαβαθμισμένα κρατικά έγγραφα που βρέθηκαν στην οικία αρχιδεσμοφύλακα, ήταν έντονος.

Η τελευταία σε τηλεοπτικές εμφανίσεις της σε ΡΙΚ (Σταυριανή Κυπριανού) και OMEGA (Στέλλα Σάββα) κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με την προχθεσινή επιστολή του δικηγόρου της. Η κ. Αριστοτέλους μιλώντας εμφανώς φορτισμένη είπε ότι δικηγόρος ανακρινόμενου ατόμου κατήγγειλε μέσω επιστολών του ότι συγκεκριμένοι ανακριτές της υπόθεσης – τους οποίους και κατονομάζει – ανέφεραν επί λέξει στον πελάτη του, πως «θέλουμε την κεφαλή της Άννας επί πίνακι» και «δώσε μας την Άννα να τελειώνουμε».

Ειδικότερα η κ. Αριστοτέλους σε δηλώσεις της προς τη Στέλλα Σάββα στο OMEGA υποστήριξε πως ενώ έγινε λόγος για 300.000 έγγραφα που βρέθηκαν στην οικία του αρχιδεσμοφύλακα, ο ανακριτής τη ρώτησε για πολύ μικρότερο αριθμό. Όταν η Στέλλα Σάββα επιχείρησε να υποβάλει ερώτημα επί της τοποθέτησης της κ. Αριστοτέλους, η τελευταία αντέδρασε: «Δεν μπορώ να συζητήσω την ουσία της υπόθεσης. Μην προσπαθείτε να μου εκμαιεύσετε μαρτυρία».

Εξάλλου, ο αφυπηρετήσας αξιωματικός της Αστυνομίας, Σάββας Χρίστου, και επί σειρά ετών διοικητής της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης, σε τοποθετήσεις του στις εκπομπές του ΡΙΚ («Από Μέρα Σε Μέρα») και στο Βεργίνα TV («Αποκλειστικά») ήταν αποκαλυπτικός. Μιλώντας στους δημοσιογράφους Τάσο Χριστοδούλου και Άννα Μαρία Ευτυχίου, αντιστοίχως, είπε πως κατέθεσε στο πλαίσιο της έρευνας και ότι προσωπικές επιστολές που υπέγραφε ο ίδιος και απέστειλε σε αρχηγό Αστυνομίας και υπουργό Δικαιοσύνης, ήταν ανάμεσα στα ανευρεθέντα. Μεταξύ άλλων σχολίασε: «Ποιος τα έπιασε από το γραφείο του αρχηγού Αστυνομίας και του υπουργού Δικαιοσύνης και τα πήρε στη φυλακή; Αυτό είναι το πιο σημαντικό». Σε άλλο σημείο, ο κ. Χρίστου είπε: «Να με παίρνουν Πάσχα από το αρχηγείο Αστυνομίας, να με ρωτούν αν μπορώ να βοηθήσω για τα έγγραφα που ανευρέθηκαν στην κατοχή του αρχιδεσμοφύλακα και να μου δείχνουν έγγραφα δικά μου; Και δεν έχει σημαία πόσα ήταν. Τα έγγραφα αυτά ήταν εμπιστευτικά. Μου τα έδειχναν και δεν μπορούσα να το πιστέψω (…) Έγγραφα του 2012, του 2013 του 2014 , έγγραφα που έστειλα εγώ στον αρχηγό Αστυνομίας. Έγγραφα που έστειλα εγώ στον υπουργό Δικαιοσύνης. Να βρεθούν πού; Στα γραφεία της διεύθυνσης των Φυλακών και μετά στο σπίτι του αρχιδεσμοφύλακα; (…) Δεν θα στοχοποιήσω την Άννα Αριστοτέλους, αλλά ξέρουν ποιος ήταν δίπλα από τον αρχηγό όταν του έστελνα επιστολές (…)».

Εξάλλου, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, μιλώντας για την απόφαση να τεθεί σε διαθεσιμότητα η κ. Αριστοτέλους στην ραδιοφωνική εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος του ΡΙΚ, «Πρωινό Δρομολόγιο», ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις στη βάση δεδομένων και όχι στη βάση δημοσιευμάτων ή ψιθύρων.

Σημείωσε την ίδια στιγμή, πως η κυρία Αριστοτέλους έχει δικαίωμα να διεκδικήσει τα δικαιώματά της και να υπερασπιστεί τον εαυτό της, με τον τρόπο που η ίδια επιθυμεί.

Επεσήμανε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση δεν υιοθετεί, ούτε ασπάζεται τους ισχυρισμούς που διατυπώνει, προσθέτοντας ότι η Εκτελεστική Εξουσία οφείλει να υπηρετεί την αρχή της ισονομίας και πως κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Όπως εξήγησε, ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου κατατέθηκε μια πρώτη επιστολή προς το υπουργείο Άμυνας, στην οποία αναφερόταν ότι είναι σε εξέλιξη ποινική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας η κυρία Αριστοτέλους έχει ανακριθεί ως ύποπτη. Ζητήθηκε γνωμάτευση από την Νομική Υπηρεσία και ακολούθως λήφθηκε από το Υπουργικό η απόφαση, όπως εξήγησε.