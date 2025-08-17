Σε συναγερμό τέθηκε το ΚΣΕΔ το απόγευμα της Κυριακής, 17 Αυγούστου, έπειτα από πληροφορία για τέσσερα άτομα που βρέθηκαν σε κίνδυνο μετά από πτώση στην περιοχή των θαλασσινών σπηλιών στο Κάβο Γκρέκο.

Στις 17:50 ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ, η Πυροσβεστική Παραλιμνίου, η ΕΜΑΚ, πεζό περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου, σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

Οι τέσσερις διασωθέντες ανασύρθηκαν από την ΕΜΑΚ, ενώ ένας τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου για νοσηλεία.

Με αφορμή το περιστατικό, το ΚΣΕΔ υπενθυμίζει ότι η προσέγγιση και οι βουτιές στα θαλασσινά σπήλια απαγορεύονται αυστηρά, καθώς το έδαφος έχει κριθεί εξαιρετικά επικίνδυνο λόγω διάβρωσης, σύμφωνα με επιθεώρηση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.