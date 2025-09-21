Η Προεδρία ανέφερε ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου μειώθηκαν κατά 26% και ότι η Υπηρεσία Ασύλου επιταχύνει τους ρυθμούς εξέτασης το 2025, επικαλούμενη στοιχεία του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, η Υπηρεσία Ασύλου προχώρησε στην έκδοση 8.546 αποφάσεων, εκ των οποίων το 95%, δηλαδή 8.123, ήταν αρνητικές.

Σε ό,τι αφορά πολίτες της Συρίας, σημειώνει ότι έγινε απόσυρση αιτήσεων ή ανάκληση καθεστώτος προστασίας σε 4.112 περιπτώσεις συνολικά, εκ των οποίων οι 3.541 επαναπατρίστηκαν.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι οι αναχωρήσεις υπηκόων τρίτων χωρών κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, ανήλθαν σε 9.033. Ο αντίστοιχος αριθμός το 2022 ήταν 2.358.

Οι παράτυπες αφίξεις εντός του 2025 μέχρι τον Αύγουστο ανήλθαν σε 1.606 σε σχέση με 9.307 το 2022.

Επίσης, αναφέρεται ότι οι διαμένοντες στο Κέντρο Πουρνάρα ήταν 1.890 το 2022 και στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 περιορίστηκαν στους 266.

Το Υφυπουργείο σημειώνει ότι η Κύπρος είναι πρώτη στις μετεγκαταστάσεις μεταξύ χωρών πρώτης γραμμής της Μεσογείου, σύμφωνα με τα στοιχεία του τρέχοντος μήνα, με περισσότερες από 3.000 εθελοντικές μετεγκαταστάσεις, στο πλαίσιο του Εθελοντικού Μηχανισμού Αλληλεγγύης που εφαρμόζουν Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα και Ισπανία.

«Όλα τα μέτρα εφαρμόζονται με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του ασύλου και προστατεύοντας τους πραγματικούς δικαιούχους», αναφέρει το Υφυπουργείο.

«Η πρόοδος αυτή είναι αποτέλεσμα συντονισμένης δράσης όλων των συναρμόδιων Υπουργείων και υπηρεσιών, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την προστασία της κοινωνικής συνοχής», προσθέτει.