Η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του νόμου για το επίδομα τέκνου έθεσε χθες η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καλώντας την κυβέρνηση και το Υφυπουργείο Πρόνοιας να προχωρήσουν σε νομοθετική διόρθωση μετά τα ευρήματα της έκθεσης της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η έκθεση καταδεικνύει ότι η προϋπόθεση μακράς διαμονής στις περιοχές υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας αποκλείει σήμερα γονείς και παιδιά από βασικές κοινωνικές παροχές, όπως το επίδομα τέκνου με συνέπειες και σε άλλες συνδεδεμένες παροχές (π.χ. δίδακτρα, εκπτώσεις).

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς, τόνισε ότι «Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η ισχύουσα νομοθεσία αποκλείει γονείς και παιδιά από κοινωνικές παροχές, όπως το επίδομα τέκνου, κάτι που συνεπάγεται αποκλεισμό και από άλλες παροχές που συνδέονται με το επίδομα τέκνου, όπως είναι τα δίδακτρα και άλλες εκπτώσεις.» Και πρόσθεσε τη βασική πολιτική θέση του κόμματός του, ότι «ως ΑΚΕΛ επαναλαμβάνουμε ότι οι κοινωνικές πολιτικές πρέπει να έχουν στο επίκεντρο το παιδί και τις ανάγκες του, όχι τη διάρκεια της παραμονής του στην χώρα».

Τα μέλη της Επιτροπής κάλεσαν την κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην τροποποίηση της νομοθεσίας. Όπως ειπώθηκε, αν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν υπάρξει ανταπόκριση από το Υφυπουργείο, όπου το θέμα έχει τεθεί εδώ και περίπου έξι μήνες, τότε η Βουλή θα αναλάβει πρωτοβουλία και θα καταθέσει σχετική πρόταση νόμου. «Ανάλογα και με την αντίδραση της Κυβέρνησης, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης νόμου το επόμενο διάστημα», σημείωσε ο κ. Καυκαλιάς, υπενθυμίζοντας ότι η πίεση στην εκτελεστική εξουσία γίνεται και για να αποφευχθούν ζητήματα αντισυνταγματικότητας που σχετίζονται με αύξηση δαπανών.

Αντιπαραθέσεις και προτάσεις από κόμματα



Η συζήτηση δεν ήταν χωρίς εντάσεις. Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, εξέφρασε την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο διεύρυνσης των δικαιούχων, λέγοντας ότι τον ενοχλεί το γεγονός «ότι λήπτες επιδόματος είναι αλλοδαποί και Τουρκοκύπριοι». Εξήγησε ότι «Η τάση αυτή της πρότασης της ίδιας της Επιτρόπου θα έχει ως αποτέλεσμα να αιτούνται επίδομα τέκνου ξένοι, να εισπράττουν αυτό το επίδομα, να εκτοξευθεί το κόστος, με αποτέλεσμα συνεπακόλουθα να υπάρχουν και μειώσεις για τους συμπατριώτες μας», και ανακοίνωσε ότι «Θα καταθέσουμε πρόταση νόμου ως ΕΛΑΜ, έτσι ώστε να μην είναι δικαιούχοι επιδόματος τέκνου άτομα υπήκοοι τρίτων χωρών, υπό την έννοια ότι το επίδομα τέκνου αφορά την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος και όχι το να επιδοτούμε γεννήσεις παράνομων μεταναστών».

Από την άλλη πλευρά, ο βουλευτής Λάρνακας, Αντρέας Αποστόλου, επισήμανε ότι δεν είναι δίκαιο οι Κύπριοι που επαναπατρίζονται από μη ευρωπαϊκές χώρες να στερούνται το επίδομα κατά την πρώτη πενταετία: «Όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει αυτό να ρυθμιστεί νομικά, το αμέσως επόμενο διάστημα θα αναλάβω και πρωτοβουλία, έτσι ώστε να βρεθεί ο τρόπος με τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες, γι’ αυτό έχω διευθετήσει και συνάντηση με τον Διευθυντή της υπηρεσίας επιδομάτων την άλλη εβδομάδα, προκειμένου οι Κύπριοι που επαναπατρίζονται να μπορούν να λαμβάνουν επίδομα τέκνου από την πρώτη μέρα επαναπατρισμού τους». Ο κ. Αποστόλου πρόσθεσε ότι, αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει, «θα ετοιμαστεί μία πρόταση νόμου με τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες» και ότι σκοπεύει να την καταθέσει εντός Οκτωβρίου.



Η Επιτροπή στηρίχθηκε στην έκθεση της Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που επισημαίνει πως ο περιορισμός της διαμονής ως προϋπόθεση οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό. Τα μέλη συμφώνησαν ότι οι κοινωνικές πολιτικές πρέπει να στοχεύουν στο παιδί και στις ανάγκες του, και όχι σε άκαμπτες χρονικές προϋποθέσεις που αφήνουν οικογένειες εκτός συστήματος.