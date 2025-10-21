Νέα «κατηγορία» απήγγειλε σήμερα ο «εισαγγελέας» στο ζεύγος Ελληνοκυπρίων στο «επαρχιακό δικαστήριο» του κατεχόμενου Τρικώμου, κλιμακώνοντας την υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, εκτός από την «κατηγορία» για «παραβίαση προσωπικών δεδομένων» που αντιμετώπιζαν οι δύο Ε/κ, ο «εισαγγελέας» της υπόθεσης, που είχε προαναγγείλει την πρόθεσή του, πρόσθεσε στο «κατηγορητήριο» το «αδίκημα» της «παραβίασης του νόμου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του ιδιωτικού χώρου».

Οι δύο Ε/κ δεν αποδέχθηκαν ούτε τη νέα, ούτε την παλιά «κατηγορία».

Ο «εισαγγελέας» υποστήριξε στο «δικαστήριο» ότι μέσω του γραμματέα της κτηματομεσιτικής εταιρείας Royal, Αλτάν Ουζούνογλου, οι δύο Ε/κ παρέλαβαν παράνομα δεδομένα ακινήτων και χρονολογικά στοιχεία μεταβίβασης, που ανήκουν σε τέσσερα φυσικά πρόσωπα και δύο εταιρείες για περιουσίες τους.

Η επόμενη «δικάσιμος» ορίστηκε την ερχόμενη Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί και στο «δικαστήριο» θα παρουσιαστούν τρία άτομα, ένας ένστολος «αστυνομικός» και δύο με «πολιτική» περιβολή.

ΚΥΠΕ