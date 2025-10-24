Καμίας επίσημης ενημέρωσης δεν έτυχε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου , ούτε ο ίδιος ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος για την ασθένεια του Επισκόπου Τυχικού, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου Χρήστο Ευσταθίου.

Ο κ. Ευσταθίου σε δηλώσεις του ανέφερε πως εάν ήταν σε γνώση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, και του ιδίου του Αρχιεπισκόπου Γεώργιου το πρόβλημα υγείας που φέρεται να αντιμετωπίζει ο Επίσκοπος Τυχικός , τότε θα συνέβαλλαν και στην αποθεραπεία του. Καθηκόντως είπε ο κ. Ευσταθίου θα έπρεπε να είχε ενημερώσει .

Ερωτηθείς τι θα γίνει τώρα με την νέα εξέλιξη , ο κ.Ευσταθίου ανέφερε πως θα αναμένουν για μια εβδομάδα προκειμένου να διαφανεί πως θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας του Επισκόπου Τυχικού.

Κληθείς να σχολιάσει την ομολογία πίστεως που υπέγραψε ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός και που στις 18 Ιουνίου του 2025 στις 11:10 το πρωί την παρέδωσε στο Γραφείο της Ιεράς Συνόδου η δικηγόρος του, μέσα από την οποία ξεκαθαρίζει, όπως υποστηρίζουν οι στενοί του συνεργάτες, ρητά ότι αποδέχεται όλες τις αποφάσεις των Οικουμενικών συνόδων και ερωτηθείς γιατί πρέπει εκ νέου να υπογράψει νέα ομολογία πίστεως, ο κ. Ευσταθίου απάντησε πως η επίστολή που παρέδωσε ο Επίσκοπος Τυχικός στις 18 Ιουνίου δεν είναι αυτό που του ζητήθηκε από την Αρχιεπισκοπή της Εκκλησίας της Κύπρου.

Την ομολογία πίστεως που του ζητά να υπογράψει η Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου πρόσθεσε, μπορεί να την ετοιμάσει και ο ίδιος ο Επίσκοπος Τυχικός ωστόσο παρατήρησε , αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τα όσα προυποθέτει η Ιερά Σύνοδος για να διατηρηθεί στο αρχιεπισκοπικό αξίωμα.

Πρέπει επανέλαβε να είναι σαφής η δήλωση του Επισκόπου Τυχικού σε σχέση με αυτά που ζητά η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, όπως να συνάδει η δήλωση με το περιεχόμενο των Οικουμενικών Συνόδων που πραγματοποιήθηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας από τους πρώτους αιώνες μέχρι το 2016 με την Πανορθόδοξη Σύνοδο της Κρήτης.

Δηλαδή, εξήγησε, από το 48 μ.χ. που ήταν η πρώτη Αποστολική Σύνοδος μέχρι το 2016 η Πανορθόδοξη Σύνοδος της Κρήτης. Επίσης το δεύτερο που πρέπει να περιέχει η Ομολογία πίστεως που πρέπει να υπογράψει ο Επίσκοπος Τυχικός είναι συνέχισε, σαφής καταδίκη του αποτειχισμού. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος μετά αναχώρηση του Τυχικού από το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναμένει όπως αυτός υπογράψει την ομολογία πίστεως σε όλες τις Συνόδους που συγκλήθηκαν από τους πρώτους αιώνες της λειτουργίας της Εκκλησίας μέχρι σήμερα. Επίσης αναμένει να αποκηρύξει πάλι γραπτώς τους αποτειχισμένους.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, έγινε μια προφορική δήλωση από τον Επίσκοπο Τυχικό στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν έχει υπογράψει κάτι μέχρι στιγμής.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, δεν ζητεί τίποτα περισσότερο απ’ αυτό που απαιτεί η ίδια η απόφαση της Ιεράς Συνόδου, την υπογραφή του λιβέλου πίστεως, όπως αυτή ερμηνεύεται, κατέληξε.

KΥΠΕ