Σοκάρουν τα στοιχεία της Τροχαίας για τους θανάτους φέτος στους κυπριακούς δρόμους, αφού η χρήση κινητού κατά την οδήγηση αποδεικνύεται θανατηφόρα, ενώ οι οδηγοί μοτοσικλετιστών που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους οδηγούς οχημάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο διευθυντής Τροχαίας Χάρης Ευριπίδου ενώπιον του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας το οποίο συνήλθε χθες υπό την προεδρία του υπουργού Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη στην παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Φυτιρή, φέτος θρηνούμε 43 ανθρώπινες ψυχές σε 43 οδικές συγκρούσεις.

Από αυτούς, οι 13 είναι οδηγοί και 3 επιβάτες, 8 είναι πεζοί, 16 είναι οδηγοί μοτοσυκλέτας εκ των οποίων οι 8 νέοι μέχρι 25 χρόνων και 3 ποδηλάτες. Από τους 43 συνολικά νεκρούς, οι 11 είναι νέοι μέχρι 25 χρόνων, ενώ μεταξύ τους περιλαμβάνονται και 14 αλλοδαποί εκ των οποίων οι 2 ήταν επισκέπτες.

Όσον αφορά στις αιτίες που χάθηκαν φέτος 43 συνάνθρωποί μας, πρώτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας είναι η απρόσεκτη οδήγηση / απόσπαση προσοχής με 11 θύματα, ενώ άλλοι 8 για μη τήρηση αριστερής πλευράς. Και οι δύο αυτές αιτίες αποδίδονται στη χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Από ταχύτητα σκοτώθηκαν δύο πρόσωπα, πέντε εντοπίστηκαν να έχουν αλκοόλ ή και ναρκωτικά στο αίμα τους, ενώ 17 σκοτώθηκαν από άλλες παραβάσεις εντός πόλης. Τα πλείστα θανατηφόρα συνέβησαν στη Λεμεσό με 15 νεκρούς, 11 στη Λευκωσία, 9 στη Λάρνακα, πέντε στην Πάφο, δύο στην Αμμόχωστο και ένα στην Μόρφου.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου, ο κ. Βαφεάδης είπε πως αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα την Κυβέρνηση είναι το πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί το θέμα αυτό, ούτως ώστε να μειωθούν δραστικά αυτά τα περιστατικά και να επανέλθουμε στην πορεία υλοποίησης του στόχου για μείωση μέχρι 50% ή και παραπάνω των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων μέχρι το 2030. «Αυτό το οποίο σημειώνω με έμφαση είναι ότι από τα 43 θανατηφόρα δυστυχήματα, η Αστυνομία με βεβαιότητα μπορεί να υποδείξει ότι τα 19 είναι αποτέλεσμα της έλλειψης προσοχής των οδηγών στους δρόμους. Αυτό, προσωπικά το μεταφράζω δυνητικά σε χρήση κινητού τηλεφώνου. Αυτό είναι μια μάστιγα για τη χώρα μας, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να χάσαμε 19 συνανθρώπους μας από τη χρήση κινητού, και αυτό δεν μπορεί γίνει αποδεκτό», είπε.

Ο κ. Βαφεάδης ανέφερε πως ζήτησαν από τις αρμόδιες επιτροπές να επανέλθουν εντός Ιανουαρίου για να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας για να υποβληθούν εισηγήσεις και να ληφθούν μέτρα για καταστολή αυτού του φαινομένου γιατί δεν είναι αποδεκτό.

Ερωτηθείς σχετικά με την πρόταση νόμου του βουλευτή, Χρύσανθου Σαββίδη, σχετικά με την μηδενική κατανάλωση αλκοόλ από νέους οδηγούς, ο κ. Βαφεάδης είπε πως η Κυβέρνηση την στηρίζει. «Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους νέους εφαρμόζοντας μια τέτοια νομοθεσία. Οποιαδήποτε άλλα μέτρα θα περιληφθούν σε άλλες νομοθεσίες», είπε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κωνσταντίνος Φυτιρής, είπε ότι το Συμβούλιο θα συνέλθει εκ νόυ τον Ιανουάριο, αντί σε δύο μήνες, γιατί τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε πρέπει να είναι άμεσα. «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω της Αστυνομίας, θα λάβει σε συνδυασμό με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και τις άλλες υπηρεσίες, όλα τα απαραίτητα μέτρα και σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της Αστυνομίας αλλά και την τεχνολογία, ώστε να μειώσουμε τα δυστυχήματα στο ελάχιστο. Είναι ένας από τους κύριους άξονες της πολιτικής μας γιατί η κοινωνία δεν πρέπει να θρηνεί άλλα θύματα στους δρόμους», είπε.

Αναφορικά με το θέμα της παρεμπόδισης ασθενοφόρων από οδηγούς λόγω καμερών, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι είναι ζήτημα που εξετάζει η Αστυνομία, «Θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, με ασφάλεια όμως και για τα ασθενοφόρα και για τους πολίτες. Θα πρέπει να βρίσκουμε πάντα τη βέλτιστη υπό τις περιστάσεις λύση», σημείωσε.