Έβγαλε και με το παραπάνω τα έξοδα της η Αστυνομία Πάφου κατά το 2025, όπως χαρακτηριστικά τονίζουν αρμόδιες πηγές. Χρηματικό ποσό εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εισέπραξε τον χρόνο που τελειώνει η Αστυνομία, στο πλαίσιο επιχείρησης εκτέλεσης ενταλμάτων, τα οποία εκκρεμούσαν στην επαρχία Πάφου.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι σε πολλές εκστρατείες που διενεργήθηκαν σε διάφορες περιοχές της επαρχίας, εισπράττονταν ανά περίπτωση ποσά από μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέχρι και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες. Η σχετική εκστρατεία διενεργείται από τον ειδικό ουλαμό που λειτουργεί για τον σκοπό αυτό στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου. Οι εκατοντάδες των ανείσπρακτων ενταλμάτων αφορούσαν ως επί το πλείστον σε πρόστιμα που εκδόθηκαν σχετικά με διάφορες τροχαίες και οικονομικές παραβάσεις.

Οι εκστρατείες αυτές διεξάγονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα την τελευταία διετία στην επαρχία Πάφου και θα συνεχιστούν δεδομένου ότι αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικές.