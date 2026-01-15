Συζητούν από το 2016 νομοσχέδια που αφορούν αλλαγές στη βουλευτική ασυλία και 10 χρόνια μετά δεν υπάρχει κατάληξη για το τι πρέπει να καλύπτεται και τι όχι.

Το θέμα συζητήθηκε χθες, για μια ακόμα φορά, στην επιτροπή Νομικών και παρόλο που όλες οι πλευρές συμφωνούν στην αλλαγή της νομοθεσίας ώστε η ασυλία να μη θυμίζει το «μνήμα του Αγίου Νεοφύτου», εντούτοις δεν υπάρχει συμφωνία για το εύρος της.

Όπως ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, πρέπει να βρεθεί ο μηχανισμός που να διαχωρίζει τα αδικήματα, για τα οποία πρέπει να υπάρχει απόλυτη ασυλία, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος παρέμβασης στο κοινοβουλευτικό έργο από εκείνα που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό και για τα οποία θα μπορεί να προχωρεί η δίωξη χωρίς προηγούμενη αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Όπως ανέφερε στην Επιτροπή ο Γενικός Εισαγγελέας, το νέο νομοσχέδιο που παρουσίασε το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αρκετά προβλήματα, τονίζοντας ότι «θα παίρνουμε βουλευτή στο Δικαστήριο και θα εξετάζουμε αν οι δηλώσεις του ήταν εντός της άσκησης των καθηκόντων του». Πρέπει, ανέφερε να είμαστε προσεκτικοί για τα αδικήματα που θα αφαιρέσουμε, να οριοθετηθούν όλα τα αδικήματα που δεν πρέπει να υπάρχει η ασυλία και για τα υπόλοιπα να ισχύσει ότι ισχύει σήμερα. «Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ώστε αν υπάρξει δίωξη να μην έχουμε γκρίζες ζώνες», τόνισε.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης Φαίδρα Γρηγορίου ανέφερε ότι η συζήτηση για αλλαγή στη νομοθεσία για τη βουλευτική ασυλία άρχισε το 2016, συζητήθηκε το 2019, το 2020 απεσύρθη το νομοσχέδιο γιατί εξέφραζε μόνο έκφραση γνώμης και κατατέθηκε νέο ώστε να περιλαμβάνει και μια αντιπολιτευτική ιδιότητα. Ιστορικά, πρόσθεσε, η ιδέα της ασυλίας καθιερώθηκε από την προστασία της δίωξης από την Πολιτεία. Το ακαταδίωκτο των βουλευτών η σύγχρονη τάση, το θέλει να περιορίζεται. Διαχωρίζονται, είπε, με το νομοσχέδιο, οι πράξεις του βουλευτή από το κοινοβουλευτικό του έργο από το κοινό ποινικό δίκαιο.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Μιχάλης Βορκάς, αφού συμμερίστηκε τις ανησυχίες των βουλευτών και του Εισαγγελέα για τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, ανέφερε ότι πρέπει να διαφυλαχθούν δύο πράγματα: ο θεσμός βουλευτή γιατί δεν μπορεί να διασύρεται και δεύτερο να μην εκφεύγει οποιασδήποτε ευθύνης επειδή είναι βουλευτής. Με την τροποποίηση δεν ξεκαθαρίζει ποιος θ’ αποφασίζει γι’ αυτά τα ζητήματα.

Λόγω των διαφωνιών και της εκπεφρασμένης θέσης του ΑΚΕΛ ότι δεν το καλύπτει το νομοσχέδιο, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Τορναρίτης ανέφερε ότι θα γίνει μελέτη από τις υπηρεσίες της Βουλής για το τι ισχύει σε άλλες χώρες και θα επανέλθουν.

Σε δηλώσεις του αργότερα ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε ότι είναι προς τιμήν των βουλευτών που συζητούν θέμα που τους αφορά και σημείωσε την ανάγκη να βρεθεί η χρυσή τομή ώστε να μη διώκονται βουλευτές για το έργο τους, αλλά και να μη μένουν ατιμώρητα αδικήματα που δεν σχετίζονται με αυτό.