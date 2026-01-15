Στοιχεία που καταδεικνύουν πως πίσω από τα κίνητρα του δράστη της απόπειρας φόνου στο Κίτι βρίσκονται προσωπικές αντιζηλίες, έχει στην κατοχή της η Αστυνομία Λάρνακας. Ο 38χρονος φερόμενος ως δράστης παρακολουθούσε τις κινήσεις της πρώην συμβίας του ηλικίας 41 ετών και όταν την είδε με 35χρονο τον μαχαίρωσε πέντε φορές, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από Αστυνομικές πηγές ο 38χρονος, που κατάγεται από τη Σρι Λάνκα και διέμενε στη Λεμεσό είχε παλαιότερα δεσμό με την 41χρονη. Ο 38χρονος έσπευσε από τη Λεμεσό και φέρεται να παρακολουθούσε χθες το βράδυ σπίτι στο οποίο εργάζεται η πρώην συμβία του. Σε κάποια στιγμή την είδε να εξέρχεται από το σπίτι και να μπαίνει στο όχημα του 35χρονου, που κατάγεται επίσης από τη Σρι Λάνκα. Τότε εμφανίστηκε κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο και σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχει στην κατοχή της η Αστυνομία, μαχαίρωσε πέντε φορές τον 35χρονο. Ακολούθως, επειδή το θύμα αιμορραγούσε ο 38χρονος τον μετέφερε με το όχημά του (του 35χρονου) στο Νοσοκομείο Λάρνακας.

Η Αστυνομία έλαβε την πληροφορία στις 8 χθες το βράδυ, έπειτα από πληροφορίες για εντοπισμό κηλίδων αίματος σε πεζοδρόμιο χώρου στάθμευσης. Σαρανταπέντε λεπτά αργότερα, λήφθηκε πληροφορία από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ότι άνδρας ηλικίας 35 ετών μεταφέρθηκε για περίθαλψη, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 35χρονος έφερε τραύμα στην αριστερή κνήμη, βαθύ τραύμα στη δεξιά ωμοπλάτη, καθώς και τραύματα στο δεξί χέρι. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο χειρουργικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ οι εξετάσεις στη σκηνή συνεχίζονταν, διερχόμενο ύποπτο όχημα, για το οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο, ανακόπηκε από μέλη της Αστυνομίας για έλεγχο.

Το όχημα οδηγούσε ο 38χρονος, με συνοδηγό την 41χρονη. Ανακρινόμενος προφορικά, ο 38χρονος παραδέχθηκε ότι είχε τραυματίσει τον 35χρονο με τη χρήση μαχαιριού. Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο 38χρονος, που έφτασε στη χώρα μας το 2023, διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γι’ αυτό συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης παραμονής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών στη σκηνή, εντοπίστηκε στον χώρο στάθμευσης ένα μαχαίρι, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο.

Ο 38χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για την έκδοση διατάγματος κράτησής του.